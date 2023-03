Esto dice la "posición" en la que duermes sobre tu relación de pareja

Nueve posiciones en las que duermes con tu pareja revelan cómo es tu relación con tu ser pareja.

OTRAS NOTICIAS: Los dispositivos que consumen energía aunque estén apagados

Según Patty Wood, una experta en lenguaje corporal, las posiciones en las que duermes tienen un importante significado en cuanto a cómo está tu relación, ya que el lenguaje no verbal también está muy presente cuando descansas.

En uno de sus libros, Wood explica el significado de las posiciones en las que duermes.

Estas son las posiciones:

Cucharita

En un estudio realizado, esta posición solamente la adopta del 15% al 18% de las parejas que demuestra una dinámica protectora. También denota una gran atracción sexual.

(Foto: El Comercio)

La falsa cucharita

Esta posición la adoptan parejas que llevan mucho tiempo durmiendo juntos, y es que se debe a que cada uno necesita un espacio personal. También es usada por los que son fanáticos de la "cucharita", pero para poder descansar mejor se separan.

(Foto: El Comercio)

La búsqueda

Aunque es una posición muy similar a las anteriores, esta demuestra que solamente una persona es la que persigue a la otra. Es decir, solo una persona se desplaza hacia un lado para poder estar junto a su pareja.

Lo anterior puede significar dos cosas: la primera, que la pareja quiere que la persigan. Mientras que la otra, es que puede denominarse como la cuchara ilegal, ya que la otra persona está en búsqueda de su propio espacio y por eso "huye" de su pareja.

(Foto: El Comercio)

El gancho

Se trata de una posición muy íntima y es utilizada en situaciones muy intensas. Sobre todo luego de un encuentro sexual con tu pareja o cuando inicias una relación. Algunas personas mantienen esta posición para dormir aunque lleven mucho tiempo de ser pareja.

Elizabeth Flynn Campbell, psicoterapista, dice que no es necesario dormir en esa posición para determinar el amor entre las parejas.

(Foto: El Comercio)

El gancho que no fue

Se inicia con la posición del "gancho", sin embargo, la pareja se separa luego de haber permanecido durante diez o más minutos en esa posición.

Según la experta, esa posición dice mucho de tu relación en pareja, ya que es un signo de que está en un bien momento.

(Foto: El Comercio)

Los amantes libres

Expertos la recomiendan, pues la pareja tiene su propio espacio y posición para dormir. Y es que cuando duermen espalda con espalda y no tienen contacto, no quiere decir que no tienen una buena relación, pues pese a ello están conectados y seguros de lo que tienen.

(Foto: El Comercio)

La respiración

En esta posición, uno de los dos coloca su cabeza en el pecho del otro y mantienen las piernas cruzadas entre sí, se da con frecuencia en las relaciones de pareja que acaban de iniciar y que duermen juntos muy pocas veces. Se crea una postura de protección.

(Foto: El Comercio)

Con una pierna cruzada

Cuando las parejas duermen o juegan en cruzar las piernas o enlazándolas significa que tienen una excelente conexión emocional y sexual. También quiere decir que no están aburridos o cansados de su relación.

(Foto: El Comercio)

El dominador

En este caso, uno de los dos ocupa toda la cama. Eso significa que tiende a ser egoísta, sobre todo cuando empuja a su pareja cuando duerme. También determina quién es la persona dominante en la relación.

(Foto: El Comercio)

*Con información de El Comercio.