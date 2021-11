Así lucía Saúl el "Canelo" Álvarez antes de ser campeón mundial

Saúl el “Canelo” Álvarez se ha vuelto uno de los mejores boxeadores y tiene una carrera muy larga, pero ¿sabes cómo lucía antes de ser campeón?

El "Canelo" se subirá esta noche al ring por sexta vez, él ha dicho que siempre lo hace “con la misma pasión y entrega”.

Este 6 de noviembre se enfrentará frente al estadounidense Caleb Plant en busca de convertirse en el campeón indiscutido de la división de peso supermedio. Es por eso que en redes sociales circuló una imagen de sus comienzos.

Recientemente, Saúl Álvarez en una entrevista reconoció que sabe de los riesgos que tiene su profesión, pues podría sufrir secuelas o perder la vida luego de una pelea, pero aún así ama lo que hace.

Por esa razón, el "Canelo" dijo que se despide de su familia siempre que sube a una pelea, porque podría ser la última.

“Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea, porque uno no sabe si va a bajar o no. Pero al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen, que voy a morir feliz porque es lo que amo”, contó el boxeador mexicano.

*Con información de Heraldo.