Fernando Palomo y Andrés Agulla destacan logros del deporte guatemalteco

En entrevista con Soy502, los populares comentaristasde ESPN dieron su opinión sobre el deporte guatemalteco, tanto a nivel de fútbol como en otras disciplinas.

Los comentaristas de ESPN Fernando Palomo y Andrés Agulla visitaron Guatemala como parte del segundo congreso Concacaf Access, que reunió a grandes personalidades relacionadas con el fútbol de Guatemala.

Antes de iniciar su charla, los periodistas compartieron su visión sobre el deporte en Guatemala, los resultados y las perspectivas que tienen de lo que pueden conseguir tantos las selecciones nacionales, como deportistas a nivel individual.

Palomo expresó que existen muchos caminos para llegar al éxito, por lo que no se debe de tomar de base los logros anteriores, sino buscar nuevos mecanismos de triunfos.

El salvadoreño ha resaltado los triunfos que ha tenido Guatemala en diversos ámbitos deportivos. (Foto: Wilder López/Soy502)

“Guatemala ha tenido una estructura que debe ser modélica en muchos sentidos, incluso en la manera que aportan recursos para que el deportes y los deportistas crezcan con facilidades que en otros países de Centroamérica no se tienen y los resultados se tienen en medalleros de distintos juegos”, explicó Palomo.

El salvadoreño se refería a los últimos logros obtenidos en los Juegos Bolivarianos donde Guatemala tuvo una notable participación.

En cuanto al fútbol, Palomo explicó que pese a la suspensión y restructuración que ha tenido la Federación ya se consiguió un triunfo con la Sub-20.

"Guatemala ha tenido una estructura que debe ser modélica", dice @fernandopalomo sobre el deporte guatemalteco en todas sus disciplinas y destacando los resultados de la Sub-20@soy_502 pic.twitter.com/ItDViE4L3B — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) August 17, 2022

“La Sub-20 ha dejado un resultado que invita a pensar que se puede repetir en otras categorías y modalidades. En el camino se aprende, Guatemala dejó esa realidad que el primer paso no marca donde puede terminar todo. Guatemala aprendió de su primer paso, lamentablemente no se le dio el pase a los Juegos Olímpicos, pero cuentan con una clasificación a un Mundial”, agregó.

Palomo agregó que Guatemala está obligada a estar en la próxima Copa Oro y que no se debe desconfiar del trabajo de Luis Fernando Tena, quien podría llevar de nuevo a la selección a esas competencias con los mejores del área.

Aprendizaje continuo

Por su lado, Andrés Agulla dijo sentirse agradecido por la oportunidad de visitar Guatemala y que cada vez que llega al país aprende más sobre su fútbol para dar un punto de vista objetivo sobre la actual situación.

“Si hay algo que he aprendido en todos estos años que llevo relacionándome con el área de Centroamérica es para tener coherencia en mi análisis debo entender la cultura del fútbol de cada país, sus recursos y cómo compite para ser justo en mis comentarios. No hay mejor forma de entenderlo que ir a la cancha”, comentó.

Andrés Agulla resaltó que siempre aprende del fútbol centroamericano. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre la participación de Comunicaciones en los anteriores torneos internacionales, Agulla destacó que Guatemala debe competir a nivel internacional y puede contagiar a los demás.

“Ver que los equipos de Guatemala o Costa Rica pueden competir contra los de la MLS y la Liga Mexicana, a mí me da satisfacción porque de alguna manera me he encariñado con la región, ojalá eso siente bases y no solo sea un equipo el que compita en estos torneos, sino que el fútbol de Guatemala pueda competir”, puntualizó.

"Me gusta ir a ver partidos cuando vengo aquí a Guatemala", dice @aagulla_espn tras su visita al país durante su participación en el #ConcacafAccess que se celebró en la ciudad de Guatemala el 16 de agosto @soy_502 pic.twitter.com/vlPzB4v74p — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) August 17, 2022

Ambos periodistas asistieron al juego de octavos de final de la Liga Concacaf entre Comunicaciones frente a Diriangén de Nicaragua, que concluyó con la victoria del cuadro visitante.