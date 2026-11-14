¡Así se vive la inauguración del Árbol Gallo 2026 en la Plaza Obelisco!

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El Árbol Gallo encenderá sus luces y traerá la magia este sábado 14 de noviembre.

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A pocos semanas de que llegue Navidad, las tradiciones se inician a vivir y celebrar por las familias guatemaltecas y en la 41a. edición del Festival Árbol Gallo 2026 se reunirán para dar la bienvenida a la magia de esta época.

La Plaza del Obelisco se llenará de luz y ambiente navideño, este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, con el encendido del emblemático Árbol Gallo, iniciativa de la Cervecería Centro Americana para conmemorar la época.

Así esta el ambiente en la Plaza el Obelisco este sábado. Lee más en: https://t.co/I8O3orODQ2 (: José Luis Pos/SOY502) https://t.co/FYcMJs6iD9 — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 15, 2026

(Foto vía: redes sociales)

La actividad traerá cientos de sorpresa entre ellas se contará con una pantalla holográfica y un show de nieve que inundara de emoción.

En el lugar se han reunido cientos de personas luciendo gorros navideños mientras se espera que inicie la presentación musical que inaugurara la noche y hará bailar a los asistentes.

También el Festival incluye el encendido de la iluminación navideña y adornos especiales en las calles de Avenida Reforma, Avenida las Américas, Boulevard Liberación, Boulevard Próceres y el Paseo La Sexta, en la zona 1 de la capital, para complementar el ambiente festivo de estas fechas.

(Foto: José Luis Pos/SOY502)

(Video: José Luis Pos/SOY502) https://t.co/m6c8RcScO6 — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 15, 2026

(Foto: José Luis Pos/SOY502)

¡Árboles en toda Guatemala!

Además hoy también se encenderán otros 33 Árboles Gallo en distintos municipios y departamentos de Guatemala.

Por lo que se espera una asistencia masiva al avente. Ante ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomienda usar ropa cómoda y adecuada para protegerse del frio, identificar a los menores de edad así como reportar cualquier emergencia a las autoridades pertinentes.