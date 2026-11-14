Luis Fernando Tena hace dos cambios en la nómina de Guatemala

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Héctor Morales, delantero de Aurora y goleador de la Liga Nacional, tendrá su oportunidad con Guatemala en el juego contra Canadá, pactado para este lunes, a las 7:00 p. m., en el BMO Stadium de Toronto.

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Junto al regreso de William Fajardo, quien cumplió con un partido de suspensión, son los nuevos rostros en la nómina de la Bicolor que se medirá a los canadienses, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Morales ocupará el puesto dejado por Darwin Lom, quien tenía molestias en las rodilla y el viernes, en el juego de ida, sufrió una lesión en el tobillo derecho. El jugador se quedará en el país para pasar por los estudios médicos y posterior proceso de recuperación.

"Es el sueño de todo futbolista guatemalteco. Uno de niño sueña con representar a su país. Estoy agradecido. Trataré de dar mi máximo esfuerzo y aportar lo que sé hacer", dijo el amatitlaneco durante la semana.

Mientras, Fajardo fue incluido en lugar del mediocampista Rudy Muñoz por decisión del técnico Luis Fernando Tena.

Luis Fernando Tena asume la responsabilidad por la derrota ante CanadáSus bajas obligarán al "Flaco" Tena a modificar el once con el que se medirá a los canadienses en busca de la hombrada.