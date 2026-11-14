Adelina Castillo brilla en su primera semana en Miss Universe 2026

Adelina Castillo cumple una semana en Puerto Rico rumbo a Miss Universo 2026. Conoce su agenda y la fecha de la final.
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Adelina Castillo, Miss Universe Guatemala, cumple su primera semana de concentración en San Juan, Puerto Rico, sede de la edición 2026 del certamen de belleza internacional, donde ha destacado en las actividades oficiales previas a la gala final.
La representante guatemalteca arribó a la isla caribeña a principios de noviembre y, desde entonces, ha formado parte de la agenda oficial junto a las demás candidatas internacionales.
Recorrido y actividades
Durante sus primeros días de concentración, Castillo ha participado en diversos eventos clave de integración y promoción:
- 11 de noviembre: Asistió a la ceremonia oficial de bienvenida para todas las delegadas.
- 12 de noviembre: Compartió con la actual reina, Fátima Bosch, durante un meet and greet realizado en el centro comercial Plaza de las Américas.
- 13 de noviembre: Formó parte de la convivencia de playa organizada en el hotel Caribe Hilton.
Este fin de semana tiene prevista su asistencia a la gala benéfica Luz de Esperanza, Universo Rosa.
Fechas clave de Miss Universo 2026
La etapa decisiva del concurso comenzará la próxima semana, cuando las candidatas sean evaluadas por el jurado internacional en San Juan.
Estas son las fechas principales en las que competirá la guatemalteca:
- 20 de noviembre: Gala especial "Una noche para la memoria", en el hotel Caribe Hilton.
- 21 de noviembre: Presentación oficial de Traje Típico (National Costume).
- 22 de noviembre: Competencia preliminar, clave para definir al grupo de semifinalistas.
- 24 de noviembre: Gran final de Miss Universo 2026, que se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico.