La nueva temporada de "The Chosen" se estrena este 15 de noviembre

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La nueva temporada "The Chose", la serie que narra la vida de Jesús, se estrena este domingo.

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La sexta temporada "The Chosen" (Los elegidos), estará disponible en Prime Video a partir de este 15 de noviembre.

Considera dentro del género dramático, esta película cuenta con 8 episodios principales y un especial de navidad.

Se espera que para 2027, se vivan las últimas horas cuando la historia de la crucifixión se estrene como una película global en cines por Amazon MGM Studios.

¿Qué ver?

En resumen, en los primeros dos episodios, titulados Trueno (Thunder), y Te vi (I saw you), relata como Jesús reprende a Santiago y Juan por su temperamento, así como el llamado de Natanael la llegada de seguidores.

Los capítulos siguientes denominados Mateo 4:24 (Mattew 4:24) y La oportunidad perfecta (The perfect opportunity), cuentan como las multitudes crecen y ocurren múltiples sanaciones en medio de tensiones, también como el grupo se dirige hacia Jerusalén y se cruzan con diversas historias personales.

En The Chosen se relata la vivencias personales de Jesús y sus discipulos. (Foto: Redes Sociales/Soy502)

En los episodios cinco, seis y siete titulados Espíritu (Spirit), Ilegal (Unlawful) y Cálculo (Reckoning), se muestra los momentos de convivencia entre los discípulos, la crisis de María Magdalena y la aparición de Juan el Bautista.

A esto se agrega las controversias sobre el Shabat y la recaída y posterior regreso de María Magdalena.

También, describe la forma como las autoridades romanas y fariseas aumentan la presión, llevando a la detención temporal de Jesús por orden de Quinto.

Ceon esto, en el pasaje octavo de esta serie denominada Más allá de las montañas (Beyond Mountains), se recrea los preparativos y el inicio del histórico Sermón del Monte.

El episodio especial

Mientras que en el episodio especial titulado Los mensajeros (The Messengers) se enfoca en el nacimiento de Jesús.

Este relato empieza a contarse a través de los recuerdos de la vivencia personal de María y José, que incluye el hecho de que el dar a luz a Jesús no ocurrió en su pueblo natal y que éste tampoco tuvo lugar los postales tradicionales.

Con esto, también se muestra como el bebé lloraba y que María tuvo que limpiarlo ella misma de los fluidos que estaba cubierto.

Por último, en este capitulo especial, se brindan varias citas bíblicas y reflexiones que se dan a conocer con las profecías y lo que un ángel les había dicho sobre el niño, lo cual se puede constatar al leer los evangelios de Lucas y Mateo.

La actriz peruana Vanessa Benavente, encarna a María, madre de Jesús. (Foto: Redes Sociales/Soy502)

Protagonistas

Entre los protagonistas que sobresalen, en la segunda temporada de esta serie se mencionan los actores: