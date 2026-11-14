Guatemala no puede viajar a Canadá y esto hará la Fedefut

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Guatemala viajará a Canadá en un vuelo privado y un día después de lo previsto, para encarar el juego de vuelta de los cuartos de final en la Liga de Naciones de la Concacaf pactado para este lunes (7:00 p. m.).

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La aerolínea con la que la Bicolor tenía planeado trasladarse a Toronto este sábado, canceló en dos ocasiones el itinerario debido a la paralización de operaciones temporal en los aeropuertos de Estados Unidos. La delegación guatemalteca tenía que hacer escala en Chicago.

Entre las opciones que se manejaron estuvo la de postergar el inicio del partido, pero la Fedefut gestionó, con el apoyo de Concacaf, la contratación de un vuelo chárter de una compañía canadiense para hacer el traslado este domingo y que el juego se realice como estaba programado el lunes.

"Ya se hizo la gestión, pero tenemos que firmar el contrato con la compañía y esperar que el avión llegué está noche al Aeropuerto Internacional La Aurora para que el viaje se concrete mañana", explicó un federativo.

Guatemala perdió 3-2 ante Canadá en el estadio de El Trébol. Necesita ganar ganar por diferencia de dos goles para avanzar a semifinales de la competición y obtener el boleto directo a la Copa Oro.