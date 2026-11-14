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Accidente de tránsito bloquea el paso en la ruta Interamericana este sábado

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de noviembre de 2026, 15:36
Autoridades de tránsito regulan la movilidad vial del sector.&nbsp;(Foto: captura de video)

Autoridades de tránsito regulan la movilidad vial del sector. (Foto: captura de video)

El paso en la ruta Interamericana se ha visto afectado por un accidente de tránsito este sábado.

LEE TAMBIÉN: Alta afluencia vehicular marca la tarde de este sábado en varios puntos de la capital

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) atiende la circulación vial luego de que el paso sobre el km 45.2 de la ruta Interamericana en Sumpango, Sacatepéquez.

Una cisterna y un camión chocaron en horas de la tarde de este 14 de noviembre.

El camión por el impacto se salió de la vía y terminó encunetado; ambos conductores resultaron ilesos pero el paso se ha obstruido por el accidente.

Así están en el lugar:

Autoridades investigan el hecho y trabajan para mejorar la movilidad del sector que se ha visto afectada hacia el occidente dada la reducción de los carriles.

(Foto: captura de video)
(Foto: captura de video)

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