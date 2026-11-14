Contingente de la PNC y el Ejército se moviliza por Zacapa tras hechos violentos

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La movilización de las fuerzas de seguridad ocurre un día después de un ataque armado que dejó cinco fallecidos y tres heridos.

OTRAS NOTAS: MP continúa investigación por ataque armado en Zacapa que dejó cinco muertos

Un contingente integrado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos del Ejército de Guatemala se desplaza por el departamento de Zacapa.

También se reportan que con el paso del convoy se han avistado al menos tres helicópteros que sobrevuelan el área.

Hasta el momento se desconoce el destino específico del contingente, así como si las unidades permanecerán en Zacapa o se trasladarán hacia otro departamento.

Ante el desplazamiento de las fuerzas de seguridad, Soy502 llevó a cabo consultas al Ministerio de Gobernación (Mingob) y a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP).

Un contingente de las fuerzas de seguridad se moviliza por Zacapa este sábado. Las autoridades todavía no han explicado los motivos de la movilización policial y militar. Video: Nuestro Diario https://t.co/RliQrzHwIT — Soy 502 (@soy_502) November 14, 2026

Se consultó sobre los motivos del operativo y su buscó establecer si el Gobierno contempla declarar algún estado de excepción en Zacapa durante las próximas horas.

Sin embargo, hasta la publicación de esta esta nota, ninguna de las instituciones había respondido a las interrogantes planteadas, por lo que se desconocen los objetivos, el alcance y la duración de la movilización.

Hechos violentos recientes

El desplazamiento de policías y militares ocurre un día después del ataque armado registrado en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, donde cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas.

De acuerdo con información del Ministerio Público (MP), los disparos alcanzaron a personas y vehículos en distintos puntos de la comunidad, por lo que fue necesario desplegar equipos fiscales, técnicos y policiales para documentar las escenas y recolectar indicios.

Al menos tres helicópteros acompañan el desplazamiento de las fuerzas de seguridad en el departamento. (Foto: Nuestro Diario / Soy502)

El ente investigador informó que desarrolla las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales.

A este hecho se suma la reciente muerte violenta del diputado Julio Portillo, registrada días antes, otro acontecimiento que ha puesto la atención sobre la situación de seguridad en la región.

Asimismo, a finales de septiembre se registró otro ataque armado de gran magnitud en el municipio de Huité, Zacapa, que también motivó la intervención de las autoridades y el desarrollo de investigaciones.

Estos acontecimientos se han producido en un período relativamente corto, aunque hasta el momento no se ha establecido oficialmente que exista una relación entre ellos.