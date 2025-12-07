¡Guardianes de la Navidad! Así fue el Desfile Navideño de los Bomberos Voluntarios

-

Los Bomberos Voluntarios realizaron su tercer Desfile Navideño, el cual recorrió el Anillo Periférico.

Por una noche, las sirenas dejaron de anunciar emergencias para marcar el ritmo de la fiesta navideña.

Por tercer año consecutivo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios cambió la tensión de los rescates por sonrisas, tomando las calles de la capital con su tradicional desfile navideño que cautivó a decenas de familias guatemaltecas.

(Foto: Jorge Senté/Colaborador)

La caravana bajo el lema "Guardianes de la Navidad" partió desde la Universidad de San Carlos (USAC), convirtiendo el Anillo Periférico en un río de luces y música.

El asombro se apoderó de niños y adultos al ver las imponentes motobombas, autoescalas, ambulancias, patrullas de rescate e incluso unidades acuáticas, no en una misión de auxilio, sino completamente transformadas con adornos brillantes y luces festivas.

El recorrido hacia el norte de la ciudad fue una muestra de creatividad y espíritu de servicio. A la columna de vehículos oficiales se sumaron bandas escolares, que con redoblantes y liras pusieron la banda sonora al paso de los socorristas del casco negro, quienes saludaban desde las unidades decoradas.

La alegría culminó frente a la Estación No. 49, en la colonia Cuatro de Febrero, zona 7. Allí, el desfile dio paso a una verdadera verbena popular. Los vecinos, que abarrotaron las aceras para recibir a los bomberos, disfrutaron de un cierre artístico pensado para toda la familia.

Bomberos Voluntarios realizan su tercer Desfile Navideño "Guardianes de la Navidad" con coloridas e iluminadas carrozas.



El escenario vibró con la voz de la cantante nacional Alondra y las risas provocadas por los payasos invitados.

El broche de oro lo puso Marlon Ventura, el reconocido imitador del "Buky", quien puso a cantar a los asistentes, cerrando una jornada donde los bomberos demostraron que su vocación de servicio también incluye llevar esperanza y alegría al corazón de los guatemaltecos.

