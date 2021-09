La riña entre Conor Mcgregor y Machine Gun Kelly en plena alfombra roja (video)

McGregor protagoniza nuevo enfrentamiento, en esta ocasión con el novio de Megan Fox y en plena alfombra roja de los MTV VMAs.

Conor McGregor y Machine Gun Kelly, incendiaron las redes sociales la noche del 12 de septiembre durante el desfile de la alfombra roja de los MTV VMAs.

El irlandés y el cantante protagonizaron una riña en la edición 2021 de la gala.

De acuerdo con el portal TMZ, la confrontación fue debido a que el luchador trato de saludar a Machine, quien también es novio de Megan Fox.

Conor McGregor out here trying to fight Machine gun Kelly after he denied to take a picture with him #VMAs #ConorMcGregor #MGK pic.twitter.com/qXnfvCHWCa — Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) September 13, 2021

Esto ocurrió

Cuando Conor intentó darle la mano, la seguridad lo empujó, hecho que le molestó. Tras lo ocurrido, él sujetó una bebida y la arrojó a la famosa pareja.

El incidente quedó captado y se hicieron virales en cuestión de minutos, en los audiovisuales se logra observar el forcejeo entre el luchador de artes marciales con el equipo de seguridad.

Y antes de que el suceso pasara a mayores, el equipo de seguridad logró separarlos, para que se desencadenara un conflicto mayor.

Conor fue entrevistado y dijo que no conoce nada del cantante. "Solo peleo con verdaderos luchadores... La verdad es que no peleo con pequeños raperos blancos de vainilla... no sé nada de él, excepto que está con Megan Fox", respondió.