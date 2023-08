Desgarrador crimen: asistente de dentista secuestra y asesina a pequeña de 8 años

-

Jamaica se encuentra en un ambiente tenso tras el aterrador crimen de una niña de 8 años.

OTRAS NOTICIAS: Así encontraron el cuerpo de la niña guatemalteca asesinada en Estados Unidos

Una mujer de 30 años identificada como Kayodi Satchell fue detenida y arrestada por el secuestro y asesinato de la pequeña de ocho años Danielle Rowe.

La detenida era asistente de una clínica dental y tenía relación con la familia de la pequeña.

Danielle fue secuestrada de su escuela el 8 de junio de este año. El mismo día la encontraron cerca de un estadio, presentaba heridas graves en la garganta pero había esperanza porque seguía con vida, reportó Jamaica Observer.

La policía creía que el secuestrador era una persona que Danielle conocía y en la que confiaba. (Foto: Bess Crime)

Fue trasladada a el Hospital Infantil Bustamante, donde personal médico intentó salvar su vida, pero tras una larga lucha, Danielle falleció el 10 de junio por consecuencia de las heridas.

The Net Line recoge algunos de los comentarios de los padres, quienes no podían entender por qué le había pasado eso a su pequeña.

Una relación amorosa

Hace dos semanas, la policía arresto a Satchell por el asesinato. En conferencias de prensa el jefe de la policía, Fitz Bailey, habló del arresto y los avances del caso. "Por el momento no hemos establecido un motivo claro."

Thirty-year-old Kayodi Satchell, dental assistant, has been positively identified as the woman who abducted Danielle Rowe. #AForce4Good pic.twitter.com/lP3p2MmA0G — Jamaica Constabulary Force (@JamaicaConstab) August 25, 2023

El lunes 28, casi tres meses después del asesinato, Satchell fue acusada formalmente por los cargos de secuestro y homicidio en primer grado. San Diego Red recalca que los reportes preliminares informan que Satchell y el padre de la pequeña tuvieron una relación íntima y ese podría ser el motivo del brutal asesinato.