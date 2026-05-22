Presuntos atacantes de concejal de Chinautla conocerán los motivos de su detención

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Los presuntos atacantes de la concejal cuatro de la Municipalidad de Chinautla se encuentra en la Torre de Tribunales a la espera de conocer los motivos de detención.

Luego de su capturada en la aldea La Laguneta, de San Pedro Ayampuc, los dos hombres fueron trasladados a Torre de Tribunales.

Ambos son señalados de presuntamente haber disparado contra la funcionaria de la corporación municipal de Chinautla.

Los detenidos fueron identificados como Benjamín Gómez de 29 años y Josué Vicente de 18, a quienes se les sindica de ser los responsables del ataque armado contra Brenda Granados.

Benjamín Gómez 29 y Josué Vicente 18 fueron trasladados a Torre de Tribunales luego de ser capturados. (Foto: Wilder López / Soy502)

Cuando ocurrió el suceso Granados era acompañada de su esposo Ronnie Ayala.

Las víctimas se conducían en un vehículo tipo camioneta cuando fueron atacados.

Los capturados se encuentra a la espera de la audiencia en la que se les dará conocer los motivos de su detención.

Ataque

Según información de la Policía Nacional Civil (PNC), la detención de Gómez y Vicente se dio luego de haberlo localizado en la aldea La Laguneta, frente a los campos de fútbol de San Pedro Sacatepéquez.

El ataque armado se produjo en horas de la mañana cuando la pareja de esposos se conducía en una camioneta sobre rumbo a la aldea La Laguneta, San Pedro Sacatepéquez.

De acuerdo a información preliminar, la pareja intentó defenderse impactando contra la motocicleta en la que se conducían los atacantes.