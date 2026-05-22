Presuntos atacantes de concejal de Chinautla conocerán los motivos de su detención

Los presuntos atacantes de la concejal cuatro de la Municipalidad de Chinautla se encuentra en la Torre de Tribunales a la espera de conocer los motivos de detención.
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Luego de su capturada en la aldea La Laguneta, de San Pedro Ayampuc, los dos hombres fueron trasladados a Torre de Tribunales.
Ambos son señalados de presuntamente haber disparado contra la funcionaria de la corporación municipal de Chinautla.
Los detenidos fueron identificados como Benjamín Gómez de 29 años y Josué Vicente de 18, a quienes se les sindica de ser los responsables del ataque armado contra Brenda Granados.
Cuando ocurrió el suceso Granados era acompañada de su esposo Ronnie Ayala.
Las víctimas se conducían en un vehículo tipo camioneta cuando fueron atacados.
Los capturados se encuentra a la espera de la audiencia en la que se les dará conocer los motivos de su detención.
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Ataque
Según información de la Policía Nacional Civil (PNC), la detención de Gómez y Vicente se dio luego de haberlo localizado en la aldea La Laguneta, frente a los campos de fútbol de San Pedro Sacatepéquez.
El ataque armado se produjo en horas de la mañana cuando la pareja de esposos se conducía en una camioneta sobre rumbo a la aldea La Laguneta, San Pedro Sacatepéquez.
De acuerdo a información preliminar, la pareja intentó defenderse impactando contra la motocicleta en la que se conducían los atacantes.