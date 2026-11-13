Ataque armado deja dos hombres fallecidos la madrugada de este viernes

Dos hombres murieron en un ataque armado cuando se desplazaban en motocicleta en el kilómetro 79 de la carretera al Pacífico.
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Dos hombres de aproximadamente 25 años murieron por heridas de proyectil de arma de fuego cuando se desplazaban en motocicleta en el kilómetro 79 de la carretera al Pacífico, en Escuintla.
Las víctimas fueron localizadas en un camino de terracería que conduce hacia una finca, cerca de una granja de pollos en el sector de Villaflor.
Bomberos Voluntarios al evaluar a los dos hombres, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.
El ataque armado fue reportado en la madrugada de este viernes 12 de noviembre.
Las autoridades quedaron a cargo de la escena del crimen.