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Ataque armado deja dos hombres fallecidos la madrugada de este viernes

  • Por Susana Manai
13 de noviembre de 2026, 06:22
Las víctimas fueron localizadas en un camino de terracería que conduce hacia una finca. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

Las víctimas fueron localizadas en un camino de terracería que conduce hacia una finca. (Foto ilustrativa: Archivo Soy502)

Dos hombres murieron en un ataque armado cuando se desplazaban en motocicleta en el kilómetro 79 de la carretera al Pacífico.

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Dos hombres de aproximadamente 25 años murieron por heridas de proyectil de arma de fuego cuando se desplazaban en motocicleta en el kilómetro 79 de la carretera al Pacífico, en Escuintla.

Las víctimas fueron localizadas en un camino de terracería que conduce hacia una finca, cerca de una granja de pollos en el sector de Villaflor.

Los cuerpos fueron localizados en un camino de tercería. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Los cuerpos fueron localizados en un camino de tercería. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios al evaluar a los dos hombres, confirmaron que ya no contaban con signos vitales. 

El hecho ocurrió cerca de una granja de pollos, en la ruta hacia el sector de Villaflor. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El hecho ocurrió cerca de una granja de pollos, en la ruta hacia el sector de Villaflor. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El ataque armado fue reportado en la madrugada de este viernes 12 de noviembre. 

Las autoridades quedaron a cargo de la escena del crimen. 

Las autoridades fueron notificadas para realizar las diligencias correspondientes. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Las autoridades fueron notificadas para realizar las diligencias correspondientes. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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