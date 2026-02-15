Ataque armado deja a un joven herido frente a un comercial en la zona 17

La víctima fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial tras presentar heridas por proyectiles de arma de fuego.
Una balacera fue reportada este sábado 14 de febrero en la 11 avenida de la zona 17 capitalina, enfrente de un comercial.
Por motivos que aún se desconocen, desconocidos atacaron a un joven, por lo que fueron alertados los Bomberos Municipales, quienes atendieron la emergencia.
En ese lugar quedó herido por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, José Pablo Moscoso Cárdenas, de 26 años.
Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y después lo trasladaron en estado delicado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.