Un presunto terrorista fallecido y tres más heridos tras enfrentamiento con PNC

Los tres presuntos terroristas heridos fueron trasladados a un centro de salud bajo custodia policial.
Un enfrentamiento armado entre presuntos terroristas y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se registró la tarde de este sábado 14 de febrero en la 35 calle y 34 avenida de la colonia Sakerti, en la zona 7 capitalina.
Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) se encontraban realizando diligencias debido a puntos de droga al menudeo y de cámaras de vigilancia que han sido instaladas de manera ilegal en el sector.
Sin embargo, los presuntos terroristas de la Mara Salvatrucha se percataron del operativo policial y atacaron a balazos a los agentes, por lo que la PNC respondió al incidente armado registrado en su contra, según informaron las autoridades.
Luego del intercambio de disparos, se reportó que tres de los criminales resultaron heridos y uno más falleció en el lugar de los hechos.
Bomberos Voluntarios arribaron a la escena, en donde estabilizaron y trasladaron a los 3 heridos con múltiples heridas de bala al Hospital General San Juan de Dios, en donde se encuentran bajo custodia policial.
"Estamos protegiendo a los ciudadanos, y de ser necesario, daremos de baja a cualquier delincuente que nos enfrenten", aseguró la PNC.