Un presunto terrorista fallecido y tres más heridos tras enfrentamiento con PNC

Los tres presuntos terroristas heridos fueron trasladados a un centro de salud bajo custodia policial.

Ataque armado se registra en zona 7 este sábado

Un enfrentamiento armado entre presuntos terroristas y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se registró la tarde de este sábado 14 de febrero en la 35 calle y 34 avenida de la colonia Sakerti, en la zona 7 capitalina.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) se encontraban realizando diligencias debido a puntos de droga al menudeo y de cámaras de vigilancia que han sido instaladas de manera ilegal en el sector.

Sin embargo, los presuntos terroristas de la Mara Salvatrucha se percataron del operativo policial y atacaron a balazos a los agentes, por lo que la PNC respondió al incidente armado registrado en su contra, según informaron las autoridades.

Terroristas abatidos por PNC



En la Bethania y Sakerty, zona 7, PNC buscaba puntos de narcomenudeo y cámaras de videovigilancia de estructuras criminales, cuando los investigadores son detectados y se enfrentan a PNC que da de baja a marero salvatrucha y tres más heridos.

Luego del intercambio de disparos, se reportó que tres de los criminales resultaron heridos y uno más falleció en el lugar de los hechos.

Bomberos Voluntarios arribaron a la escena, en donde estabilizaron y trasladaron a los 3 heridos con múltiples heridas de bala al Hospital General San Juan de Dios, en donde se encuentran bajo custodia policial.

Ataque armado sucedió en la 36 calle y 34 avenida Col. Sakerty zona 7 capital. Bomberos Voluntarios estabilizaron y trasladaron a 03 personas con múltiples heridas de bala al hospital General SJDD. 01 hombre quedó fallecido en el lugar.

"Estamos protegiendo a los ciudadanos, y de ser necesario, daremos de baja a cualquier delincuente que nos enfrenten", aseguró la PNC.