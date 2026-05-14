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Ataque armado deja a una pareja fallecida en Antigua Guatemala

  • Por Geber Osorio
14 de mayo de 2026, 14:07
Antigua Guatemala
Un hombre y una mujer fallecieron tras ser atacados a balazos en Antigua Guatemala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un hombre y una mujer fallecieron tras ser atacados a balazos en Antigua Guatemala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La pareja se conducía en un vehículo cuando fue atacada a balazos por desconocidos.

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Un hecho armado sucedió la tarde de este jueves 14 de mayo en la calzada Santa Lucía y 1a. calle de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez.

Una pareja que se transportaba en un automóvil fue interceptada por desconocidos quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

El hecho armado se perpetró en la calzada Santa Lucía, en Antigua Guatemala. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El hecho armado se perpetró en la calzada Santa Lucía, en Antigua Guatemala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios fueron alertados, pero tras su arribo se confirmó que las víctimas ya no contaban con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

De momento se desconoce el motivo de este ataque armado que dejó a un hombre y una mujer sin vida, víctimas que aun no han sido identificadas.

Los socorristas validaron los signos vitales de las víctimas, pero ambos ya habían fallecido. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Los socorristas validaron los signos vitales de las víctimas, pero ambos ya habían fallecido. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Dicha calzada ha quedado bloqueada debido a las diligencias de ley que realizan las autoridades en el lugar.

La pareja quedó sin vida en el interior del automóvil en el que se conducían. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La pareja quedó sin vida en el interior del automóvil en el que se conducían. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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