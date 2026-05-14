Bantrab apuesta por el desarrollo del deporte guatemalteco

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En el marco de sus 60 años, Bantrab presentó el Centro Académico para el Deporte (CAD) y la Supercopa Bantrab, dos iniciativas que forman parte de su visión de impulsar el desarrollo integral del deporte guatemalteco, a través de la educación, formación y competencia.

El Centro Académico para el Deporte es una iniciativa orientada a brindar oportunidades de formación y desarrollo profesional para atletas activos y retirados, reconociendo los desafíos que muchos enfrentan al finalizar su carrera deportiva, facilitándoles el proceso de reinserción laboral.

A través del CAD, los atletas podrán acceder a cinco rutas de aprendizaje, enfocadas en:

Educación Financiera Liderazgo Idiomas Formación para la enseñanza deportiva Construcción de marca personal

Estas rutas han sido desarrolladas junto a universidades, escuelas de negocios e instituciones internacionales, como: Universidad Anáhuac de México, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y la Escuela Universitaria Real Madrid, entre otras alianzas estratégicas.

Atletas que forman parte de la primera generación CAD (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

El programa contemplará más de 300 becas educativas para deportistas, de las cuales 100 contarán con cobertura académica completa, gracias a la alianza de Bantrab con GAIA Business School.

Además, el grupo financiero estará cubriendo los gastos de graduación de los primeros 10 becados que culminen exitosamente su proceso formativo.

Durante la conferencia de prensa, Bantrab dio a conocer al primer beneficiado con las becas, Darwin un niño que sueña en ser portero.

Darwin, el primer becado de CAD (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Inicia la Supercopa Bantrab

La Supercopa Bantrab es un torneo que reunirá a 16 equipos federados de distintas categorías del fútbol nacional y que marcará el inicio de la nueva temporada futbolística en Guatemala.

Este campeonato nace como una plataforma que busca fortalecer la competencia, generar mayor integración entre las categorías y continuar impulsando el crecimiento del fútbol guatemalteco a nivel nacional.

El torneo se disputará bajo un formato de eliminación directa y contará con participación de equipos de Liga Bantrab, Primera, Segunda y Tercera División; llevando encuentros deportivos a distintas regiones del país.

Como parte de la actividad, se realizó el y la conformación de las llaves de la primera edición de la Supercopa Bantrab.