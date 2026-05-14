Jordi, el niño guatemalteco que destaca en el futsal catalán, en España

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Jordi con tan solo 9 años destaca y representa a Guatemala en España, en donde ya se ha consagrado campeón en distintos torneos.

Un niño guatemalteco se está abriendo camino junto a sus compañeros en el competitivo mundo del futsal en Cataluña, España. Sus actuaciones han sido tan brillantes que ya han conseguido títulos e incluso representado a la región a nivel internacional.

Se trata de Jordi Torres Prokhorov, de 9 años, quien juega como delantero (pivote) y destaca no solo por su talento dentro de la duela, sino por representar con orgullo a Guatemala, su país natal, en cada partido y campeonato que disputa.

El guatemalteco ha sido pieza fundamental para los títulos de su club. (Foto: Cortesía)

La historia de Jordi comenzó en las canchas escolares del colegio Salesians de Badalona. Ahí empezó a demostrar una pasión y talento en esta rama del balompié, lo que rápidamente llamó la atención de gente cercana a esta disciplina.

Tras iniciar su formación en el club Iris de Badalona, donde disputó competiciones federadas, su crecimiento fue tan evidente que el histórico club Industrias Santa Coloma, uno de los más importantes de la región junto con el Barcelona (sí, los culés) decidió incorporarlo a sus categorías formativas.

Jordi Torres es uno de los delanteros de su equipo en el que ha aportado con goles. (Foto: Cortesía)

Competiciones

Aunque todavía pertenece a la categoría Mini Benjamín, esta temporada Jordi compitió en la categoría Benjamín ante niños mayores que él, lo que demuestra la confianza que el club le tiene a esta promesa del deporte.

Durante la temporada, él y sus compañeros disputaron la prestigiosa World Futsal Cup, torneo internacional en el que enfrentaron a clubes de Brasil, Portugal y España. El equipo logró quedarse con el subcampeonato. Además, conquistaron la liga catalana, la fase regular y la Copa Cataluña, cerrando el año como el único equipo invicto de su categoría.

Su equipo, Industrias Santa Coloma, conquistó la liga y la copa durante la actual temporada. (Foto: Cortesía)

El crecimiento de Jordi también le permitió recibir una convocatoria con la selección catalana, uno de los reconocimientos más importantes en su corta carrera deportiva. Ahora, el siguiente desafío será competir en la Copa de España de futsal, donde su equipo buscará convertirse en el mejor equipo Benjamín del país.

"Para Jordi y para toda nuestra familia es un orgullo enorme poder representar a Guatemala desde España. Emociona muchísimo verlo destacar en un club tan importante y competir en torneos de alto nivel en Europa", expresó Carlos Torres, padre del pequeño.