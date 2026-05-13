Estrellas en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio en junio con distintas celebraciones en toda Norteamérica, estos con los artistas que se presentarán en cada país.
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La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará cargada de estrella que representan en cada uno de los lugares.
Las fechas y estrellas en las ceremonias
México
La ceremonia se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 a las 11:30 a. m., hora de Guatemala, en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).
En escenario estarán: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin y Tyla.
La ceremonia comienza 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido México vs. Sudáfrica.
Canadá
Se celebrará el 12 de junio de 2026 a las 11:30 a. m. horario de Guatemala, en el BMO Field en Toronto con los músicos Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.
Luego será el debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina.
Estados Unidos
La inauguración es el 12 de junio de 2026 a las 05:30 p. m. horario de Guatemala, en el SoFi Stadium en Los Ángeles con Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema, Tyla y DJ Sanjoy.
Luego se llevará a cabo el debut de Estados Unidos contra Paraguay.