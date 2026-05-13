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Estrellas en la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026

  • Por Selene Mejía
13 de mayo de 2026, 13:01
Los artistas de la inauguración del Mundial FIFA 2026. (Foto: FIFA)

Los artistas de la inauguración del Mundial FIFA 2026. (Foto: FIFA)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio en junio con distintas celebraciones en toda Norteamérica, estos con los artistas que se presentarán en cada país. 

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La ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará cargada de estrella que representan en cada uno de los lugares. 

Las fechas y estrellas en las ceremonias

México

La ceremonia se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 a las 11:30 a. m., hora de Guatemala, en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

En escenario estarán: Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin y Tyla.

La ceremonia comienza 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido México vs. Sudáfrica.

Canadá

Se celebrará el 12 de junio de 2026 a las 11:30 a. m. horario de Guatemala, en el BMO Field en Toronto con los músicos Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Luego será el debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina.

Estados Unidos 

La inauguración es el 12 de junio de 2026 a las 05:30 p. m. horario de Guatemala, en el SoFi Stadium en Los Ángeles con Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema, Tyla y DJ Sanjoy.

Luego se llevará a cabo el debut de Estados Unidos contra Paraguay.

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