Yosary, la mujer acusada de tres asesinatos que se escondía en Guatemala

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La ahora detenida contaba con alerta roja de Interpool.

EN CONTEXTO: Hija de jefe narco hondureño usaba DPI falso en Guatemala

Tras permanecer prófuga de la justicia y ocultarse en Guatemala bajo una identidad falsa, Yosary Yasmín Valle Aguilar fue detenida en el kilómetro 16.5 de la aldea El Pajón, en Santa Catarina Pinula, por agentes antinarcóticos en coordinación con el Ministerio Público.

(Foto: redes sociales)

Yosary, de 32 años, originaria de Florida, Copán, es hija de Miguel Arnulfo Valle, uno de los líderes y fundadores del cartel Valle Valle. Tenía una orden de captura pendiente emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional.

(Foto: redes sociales)

De acuerdo con el reporte policial, la mujer es señalada haber cometido el asesinato de tres personas: Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz.

(Foto: El Heraldo)

Los tres cuerpos fueron encontrados el 6 de septiembre de ese año en una zona boscosa y de difícil acceso de la aldea Villa Belén, El Rosario, en el municipio de Santa Rosa de Copán.

Las autoridades indicaron que Valle Aguilar permanecía prófuga de la justicia y contaba con alerta roja de Interpol activa en los sistemas internacionales de búsqueda.

Al momento de ser identificada, presentó un Documento Personal de Identificación (DPI) emitido por el Renap a nombre de Mónica Lucía Hernández Castillo.