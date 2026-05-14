Guatemala apuesta por ser el centro digital para elevar su competitividad

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El Telecom Connect Summit 2026 revela que la infraestructura digital es hoy tan vital como la red vial para garantizar la competitividad nacional y la reducción de la pobreza.

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Guatemala ha dejado de ver la conectividad como una tendencia tecnológica para asumirla como el cimiento de su nueva arquitectura económica.

Durante la segunda edición del Telecom Connect Summit, quedó claro que el liderazgo del país en el despliegue de redes 5G y sus 22 millones de líneas móviles activas no son solo estadísticas, sino la infraestructura crítica que determinará su capacidad de competir en la era de la Inteligencia Artificial.

Con un ecosistema que ya soporta 11 millones de conexiones fijas, el desafío nacional ha evolucionado, pues ya no se trata solo de conectar personas, sino de consolidar un robusto motor de desarrollo que garantice la operatividad y productividad de la industria guatemalteca frente a un mercado global que no admite rezagos digitales.

La segunda edición del Telecom Connect Summit 2026, organizado por la Gremial de Industria de Telecomunicaciones de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), reúne a líderes empresariales, autoridades y expertos internacionales para analizar los desafíos y oportunidades de la… pic.twitter.com/mZbvNLje0Y — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) May 13, 2026

Salto hacia la industria 4.0

El evento, organizado por la Gremial de Telecomunicaciones de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), posicionó al país como un referente regional.

Según el Informe Anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guatemala obtuvo una calificación de 3.71, lo que la sitúa como un actor relevante en tecnología móvil.

Esta solidez ha permitido que el territorio nacional no solo consuma contenido, sino que sea un nodo logístico de datos, alojando servidores de gigantes como Netflix, Google y Meta.

Sin embargo, los expertos advirtieron que este avance técnico debe traducirse en eficiencia para la pequeña y mediana empresa.

Ricardo Antonio Valenzuela, presidente de la Gremial de Telecomunicaciones, fue enfático al señalar que la modernización de los procesos es una urgencia económica.

"Hablar de conectividad es hablar de competitividad. Hoy una empresa necesita estar en línea permanentemente para operar, capacitarse, reportar y tomar decisiones en tiempo real. La industria 4.0 necesita de redes sólidas para que los procesos sean más eficientes y productivos", detalló el directivo durante su intervención inicial.

Impulsando el futuro de la infraestructura digital sostenible. La SIT y @CIV_Guatemala está presente en el Telecom Connect Summit 2026 pic.twitter.com/0QDUyTIIx0 — SIT Guatemala (@SITgt) May 13, 2026

El reto de la última milla

A pesar de los logros en las zonas urbanas, la realidad en el interior del país presenta un contraste marcado que las autoridades gremiales no pasaron por alto.

Las cifras del Data Report indican que persiste una brecha digital del 40% en las áreas rurales, donde solo el 62% de la población posee un acceso efectivo a internet.

Esta desconexión no solo es una limitante tecnológica, sino una barrera social que impide que comunidades enteras accedan a servicios básicos de educación, salud y comercio electrónico.

El compromiso manifestado por la industria es llevar esta infraestructura a las aldeas más remotas, transformando la vida de agricultores y estudiantes.

Oscar Emilio Castillo, director de la Junta Directiva de la CIG, recordó que Guatemala ya perdió oportunidades en el pasado por falta de visión infraestructural.

"En Guatemala, en esa ola del .com, perdimos esa ola por la falta de infraestructura. Y hoy estamos seguros que tenemos esa infraestructura para no perdernos esa ola de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aborda uno de los grandes retos que tenemos como sociedad y es ese gap de conocimiento entre las áreas más lejanas del país", puntualizó Castillo.

Durante el evento se destacó que la conectividad se ha convertido en un eje estratégico para la competitividad, la productividad empresarial y el desarrollo económico de Guatemala, especialmente ante los retos de transformación digital y reducción de la brecha tecnológica. pic.twitter.com/bdfDKitfLb — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) May 13, 2026

Un hub digital regional

La visión para el cierre del 2026 es ambiciosa, y es convertir a Guatemala en el hub digital de Centroamérica.

Para lograrlo, la Gremial de Telecomunicaciones resaltó que el ecosistema debe trabajar de forma coordinada entre operadores de redes móviles, fijas y proveedores de infraestructura física.

No obstante, este crecimiento requiere de una garantía que solo el Estado puede brindar para atraer mayores capitales: la seguridad jurídica.

El anuncio del Plan Nacional de Conectividad Digital por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) se perfila como la hoja de ruta para simplificar trámites y acelerar la inversión en sitios distantes.

"Telecom Connect Summit 2026 demuestra que a través de alianzas público-privadas podemos cerrar la brecha digital, pero necesitamos un marco de certeza jurídica que permita que la tecnología llegue a todo el país", agregó Valenzuela.

"Nuestra misión más importante es llevar la conexión o la conectividad con los servicios digitales a cada rincón de Guatemala, para que con la industria de las telecomunicaciones podamos transformar digitalmente a las empresas y a las comunidades", concluyó el directivo de la Gremial de Telecomunicaciones.

El pulso digital de Guatemala Indicador Estratégico Valor / Estado Índice IDBA (BID) 3.71 puntos Líneas móviles activas 22 millones Conexiones de red fija 11 millones Población con acceso efectivo 62% Brecha digital rural 40%

Fuente: SIT