Será lleno total: Municipal anuncia boletos agotados para la final de ida

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A tres días de disputarse la final de ida del torneo Clausura 2026 entre Municipal y Xelajú, el conjunto escarlata anunció en sus redes sociales que los boletos para este duelo ya están agotados, por lo que se espera un gran ambiente en el estadio El Trébol.

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El club puso a disposición de los aficionados las entradas para todas las localidades este mismo miércoles a partir de las 4 de la tarde y fueron alrededor de cuatro horas las que le tomó a la fanaticada roja para provocar que el club anunciara la venta total de la boletería disponible.

Los dirigidos por Mario Acevedo tendrán asegurado el ambiente desde los graderíos, para tratar de impulsarlos a buscar el resultado y tratar, a su vez, de meter presión al rival, producto de la cercanía de la gente al terreno de juego.

De esta manera, la fiesta está completamente lista para el primero de los duelos que definirá al nuevo campeón de la Liga Nacional, en la que será la tercera final consecutiva para Municipal, tratando de evitar el mismo resultado que las dos anteriores, en las que quedó como subcampeón.