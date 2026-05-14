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McDonald’s y Puente abren nuevos Centros Nútreme gracias al McDía Feliz 2025

  • Por Redacción comercial
13 de mayo de 2026, 18:16
(Fotografía cortesía: McDonald’s)

(Fotografía cortesía: McDonald’s)

McDonald's anunció, junto a Puente, la inauguración de ocho Centros Nútreme en San José Poaquil, Chimaltenango, una iniciativa que es posible gracias al donativo recaudado a través del McDía Feliz 2025.

Con esta expansión, Puente fortalece su modelo de atención integral para la niñez en la primera infancia y sus familias, enfocado en prevenir la desnutrición crónica infantil y promover el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de niñas y niños en sus primeros años de vida.

El McDía Feliz es una de las iniciativas más importantes que tenemos en McDonald's, porque nos permite unir a miles de guatemaltecos alrededor de una causa que genera un impacto directo en las familias del país.
Rodrigo Cofiño
, Chief Restaurant Officer de McDonald's Mesoamérica.

Actualmente, los Centros Nútreme operan en 29 comunidades en San José Poaquil y atienden a 585 niñas y niños. Con la apertura de estos nuevos espacios adicionales, se suman más de 200 beneficiarios, ampliando de manera significativa el alcance del programa en el municipio.

(Fotografía cortesía: McDonald’s)
(Fotografía cortesía: McDonald’s)

Los Centros Nútreme ofrecen un modelo integral que incluye educación inicial para niñas y niños de 0 a 4 años, acceso a agua segura, higiene y saneamiento, acompañamiento familiar, programas de economía del hogar, así como actividades agropecuarias orientadas al acceso a alimentos nutritivos.

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