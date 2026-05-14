McDonald’s y Puente abren nuevos Centros Nútreme gracias al McDía Feliz 2025

McDonald's anunció, junto a Puente, la inauguración de ocho Centros Nútreme en San José Poaquil, Chimaltenango, una iniciativa que es posible gracias al donativo recaudado a través del McDía Feliz 2025.
Con esta expansión, Puente fortalece su modelo de atención integral para la niñez en la primera infancia y sus familias, enfocado en prevenir la desnutrición crónica infantil y promover el desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de niñas y niños en sus primeros años de vida.
Actualmente, los Centros Nútreme operan en 29 comunidades en San José Poaquil y atienden a 585 niñas y niños. Con la apertura de estos nuevos espacios adicionales, se suman más de 200 beneficiarios, ampliando de manera significativa el alcance del programa en el municipio.
Los Centros Nútreme ofrecen un modelo integral que incluye educación inicial para niñas y niños de 0 a 4 años, acceso a agua segura, higiene y saneamiento, acompañamiento familiar, programas de economía del hogar, así como actividades agropecuarias orientadas al acceso a alimentos nutritivos.