El estado de salud de Arturo Xicay tras caer del escenario

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El saxofonista guatemalteco Arturo Xicay sufrió una caída en pleno escenario mientras participaba junto a la agrupación "Fidel Funes y su Marimba Orquesta", así se encuentra.

Durante el show celebrado el 10 de mayo, en el Parque de la Industria de Ciudad de Guatemala, donde también participó Checha y su India Maya Caballero, ocurrió el incidente.

Foto: Captura de pantalla.

Xicay se encontraba haciendo un "solo" en una canción, presidida por Coco Funes, cuando cayó del escenario, a una distancia aproximada de casi 3 metros de altura. De inmediato los cuerpos de socorro que se encontraban en el lugar lo auxiliaron.

Su estado de salud

Arturo contó a Soy502 qué ocurrió tras su caída y cómo se encuentra.

Según explica, como consecuencia de la gran altura entre el escenario y el suelo, se dislocó la clavícula y algunos ligamentos, por lo que, la noche del 11 de mayo ingresó a cirugía, siendo dado de alta la noche del 12 de mayo.

Tras este proceso deberá hacer ejercicios de movilidad, afirmando que los médicos le dijeron que su recuperación será rápida.

Varios fanáticos han deseado lo mejor al músico, que es muy querido en distintos rincones del país.

Arturo Xicay

Es muy querido por los guatemaltecos. Originario de Cantel, Quetzaltenango, su talento musical lo ha llevado a brillar fuera de Guatemala.

Se formó en el Conservatorio Nacional de Guatemala y se graduó del Conservatorio José Luis Paz en Maracaibo, Venezuela. Es director de la Orquesta ADN Latino, interpretando salsa, cumbia y bolero, fundada por él.

Conocido como "El Maestro del Saxofón" creció en un ambiente musical por su familia, aprendió solfeo, marimba y saxofón desde niño en Cantel.

Integró grupos "Benny y sus Tropicales" y como solista lleva el ritmo del Saxofón a todos los rincones, ha hecho sus propias composiciones y ha triunfado con distintos álbumes.

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