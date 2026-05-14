Congreso llama al sector financiero: Transacciones sospechosas frenan Ley Antilavado

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Diputados presentaron nueve enmiendas adicionales que no habían sido discutidas en la Comisión de Economía.

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El presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró este jueves 14 de mayo que la Ley Antilavado no logró avanzar en el pleno debido a la falta de votos y a la presentación de nuevas enmiendas de último momento.

Aseguró que uno de los temas en discordia se refiere a las transacciones sospechosas y que estas sean reportadas como lavado, tal y como se requiere a nivel internacional

"Regresaron con nueve enmiendas más, cuatro enmiendas consensuadas en la Comisión de Economía y otras cinco enmiendas nuevas que no son de forma, sino de fondo", indicó.

Luis Contreras aseguró que rompió el quórum para evitar cambios que afectarían el cumplimiento ante GAFI. (Foto: Archivo/Soy502)

Según explicó, inicialmente existían 12 enmiendas consensuadas y dos artículos nuevos trabajados por la Comisión de Economía y Comercio Exterior. Sin embargo, durante la discusión surgieron nueve enmiendas adicionales, varias de ellas relacionadas con cambios de fondo al contenido de la normativa.

“ No respondo a intereses de nadie, yo me manejo con la ley del organismo legislativo, y con la confianza que me dieron los diputados para representar al pueblo de Guatemala ” Luis Contreras , Presidente del Congreso Guatemala

Contreras indicó que las modificaciones planteadas por otras bancadas no habían sido discutidas previamente dentro de la comisión. Ahora, buscarán revisar esos cambios antes de retomar la aprobación de la iniciativa.

"Necesito los bloques mayoritarios para aprobar esta ley, no tenemos 107 votos, si ellos no se suben, hablo de la UNE, hablo de VAMOS, hablo de TODOS", indicó.

Continúa en agenda

Contreras anunció que el Congreso será convocado nuevamente el próximo 2 de junio para intentar aprobar la Ley Antilavado. También señaló que, si la normativa no logra aprobarse el 2 de junio, el tema seguirá en agenda el día siguiente y otros proyectos, como la Ley de Puertos, podrían ser aplazados.

Además, adelantó que los jefes de bloque serán citados todos los lunes para continuar las negociaciones y alcanzar consensos hasta su aprobación.

"El lunes ya convoqué a jefes de bloque, extendí la invitación, la convocatoria a la Comisión de Economía por medio de su presidente. Va a venir la IVE, los bancos y vamos a tratar de ver exactamente qué querían esas nueve enmiendas", agregó.

Ruptura de quórum en Junta Directiva

Contreras confirmó que fue él quien decidió romper el quórum de Junta Directiva durante la sesión del martes 12 de mayo para evitar que la iniciativa avanzara con las nuevas enmiendas que no fueron analizadas por la Comisión de Economía y Comercio Exterior.

"Supónganse que vamos a aprobar el título tal, y no tengo los votos, la ley me permite, a interrumpir esa sesión y librar la ley, por eso lo hago, no es por otra cosa, y no respondo a intereses de nadie, yo me manejo con la ley del organismo legislativo, y con la confianza que me dieron los diputados para representar al pueblo de Guatemala", expresó.

Diputados presentaron nueve enmiendas adicionales que no habían sido discutidas en la Comisión de Economía (Foto: Archivo/Soy502)

Además, sostuvo que actuó bajo la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y aseguró que la decisión buscaba proteger la aprobación de la normativa para evitar cambios que pudieran afectar el cumplimiento de estándares internacionales.

Tras casi dos horas de espera al llegar al punto séptimo, correspondiente a la aprobación por artículos y redacción final de la normativa antilavado, la sesión fue suspendida por falta de quórum de Junta Directiva. #Congreso #LeyAntilavado pic.twitter.com/LIGZ51eelT — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 13, 2026

También negó que la decisión haya sido tomada por otros diputados o bancadas específicas y afirmó que, si vuelve a enfrentar una situación similar, tomaría nuevamente la misma medida.

Transacciones sospechosas

Contreras explicó que uno de los principales puntos de discusión está relacionado con los reportes de operaciones sospechosas.

Detalló que algunas enmiendas buscan que únicamente se denuncien transacciones de lavado de dinero que lleguen a concretarse, mientras que las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyen reportar tanto operaciones materializadas como intentos de lavado.

Según dijo, el objetivo de mantener ambos supuestos en la ley es desincentivar actividades ilícitas dentro del sistema financiero.

Deficiencias en redacción

Desde el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el investigador Francisco Quezada criticó el contenido de la propuesta impulsada por el Ejecutivo, al considerar que incluía reformas tributarias y otros temas ajenos a las recomendaciones internacionales sobre lavado de dinero.

Según explicó, esto obligó a la Comisión de Economía a depurar el texto y corregir aspectos que calificó como confusos o incluso inconstitucionales.

“ Un proyecto muy grande muchos han comentado, pero que pocos lo han leído en Guatemala. Hay aspectos muy claros, pero hay aspectos muy confusos ” Francisco Quezada , investigador del CIEN

Además, cuestionó la práctica legislativa de presentar enmiendas de último momento durante la aprobación por artículos, pues considera que esto dificulta la fiscalización del contenido final de las leyes y puede abrir espacio a cambios que respondan a intereses particulares.

El CIEN cuestionó los atrasos legislativos y señaló deficiencias en la redacción del proyecto. (Foto: Archivo/Soy502)

"Por lo general lejos de ayudar perjudican, porque son enmiendas de ocurrencias muchas veces que rompen con toda la redacción, si la redacción ya venía mal la empeora y además nadie las puede fiscalizar porque se saben cuáles son hasta que lo publican... y podrían atender intereses particulares", indicó.

Quezada mencionó que el proyecto necesita ajustes, aunque advirtió que las modificaciones improvisadas podrían terminar complicando aún más la redacción de la normativa.

El analista advirtió que, si las reformas no se aprueban a tiempo, Guatemala podría enfrentar riesgos de ingresar a la "lista gris", situación que podría afectar transacciones financieras internacionales y generar impactos económicos para el país.

Atrasos en aprobación

Quezada señaló que el retraso en la aprobación de la Ley Antilavado representa un riesgo para Guatemala ante la próxima evaluación internacional del GAFI.

Quezada recordó que desde 2020 existía una iniciativa relacionada con el tema, pero nunca concluyó el proceso legislativo. También cuestionó que durante las legislaturas anteriores no se priorizara el análisis de la normativa.