Inter Miami remonta a Cincinnati con triplete de Messi

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El Inter Miami consiguió una valiosa victoria este miércoles ante Cincinnati (5-3), luego de un gran partido donde Lionel Messi volvió a brillar al ser el autor de tres anotaciones que ayudaron a las garzas a traerse los puntos a casa en la jornada 13 de la MLS 2026.

El encuentro arrancó con el primer tanto del Messi, que al 24 abrió el marcador tras toparle el balón en un despeje del defensa rival. Cincinnati respondió al 41, con la anotación de Denkey por la vía del penal. Al regresar del descanso, los locales se adelantaron con Bucha (49). Minutos después, la "Pulga" (55) firmó su doblete tras una asistencia de De Paul.

What. A. Win. pic.twitter.com/fyKqfPPay2 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 14, 2026

Los locales se volvieron a poner por delante al 64, gracias a un gol de Ferreira. Pero la noche se venía grande para los rosados, ya que Silvetti firmó el 3-3 al 79 y fue el propio Messi que cerró la remontada con su tercera anotación del juego al 89.

Inter Miami salió contento con la victoria y llega a 25 puntos en el segundo lugar de la tabla. Lionel Messi comanda la lista de goleadores del torneo con 12 dianas.