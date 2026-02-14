Versión Impresa
Ataque armado se registra en zona 7 este sábado

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de febrero de 2026, 14:00
Un enfrentamiento entre la PNC se originó. (Foto: redes sociales)

Un presunto terrorista fue abatido en medio de este enfrentamiento.

Durante la tarde de este 14 de febrero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en medio de un operativo policial, fueron atacados en la 35 calle y 34a. colonia Sakerti, zona 7.

Esto produciría que, en respuesta, se diera un intercambio de disparos.

Según información preliminar, tres presuntos terroristas resultaron con heridas de arma de fuego, donde uno de ellos falleció en el lugar.

Las autoridades incautaron además un fusil y una pistola.

