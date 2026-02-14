El vehículo abandonado que escondía ilícitos en su interior

Dos personas fueron capturadas, según la Policía Nacional Civil (PNC).
En la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, la PNC descubrió un vehículo abandonado, que en su interior, al ser inspeccionado por los agentes policiacos, se identificó que tenía un arma de fuego y droga.
Otro caso
Además, en la 15.ª calle y 2.ª avenida, zona 1, una camioneta tipo agrícola fue descubierta por la PNC, cuando era conducida por una pareja que pretendía transportar un artefacto explosivo y droga.
En este último hallazgo, esta pareja fue capturada por la PNC tras el hecho.