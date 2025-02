La aterradora verdad de la novia en fuga que se viralizó

-

Un video en donde una novia se da a la fuga en plena boda se ha viralizado, pero hay un historia detrás que ocasionó la reacción de la mujer.

Se ha dado a conocer la verdad detrás del video publicado en TikTok en el que se observa a una mujer huyendo luego de decir "no acepto" en su boda.

Detrás de la imagen viral de Elena Barrientos, la joven que abandonó su boda en Bagua, se descubrió una historia de extorsión, amenazas de muerte y obsesión que quiso impedir la boda.

A través del programa Crónicas de Impacto, Clever Huayán, el novio abandonado, rompió su silencio y reveló detalles aterradores de lo sucedido aquel 14 de febrero en Bagua, Amazonas.

Aunque fue el blanco de burlas y fue llamado "soldado caído", la verdad es otra, pues la novia no aceptó casarse por miedo, pero no porque no lo amara.

"Lo vamos a matar"

La boda estaba programada para las 4:00 p.m. del 14 de febrero, 'Día de San Valentín'. Sin embargo, cinco minutos antes de la ceremonia, la novia recibió una llamada.

"Si aceptas casarte, tu marido muere", le habrían dicho por teléfono.

Le dijeron: 'Saliendo de allí, en cualquier momento, lo vamos a asesinar. La muerte está asegurada para él', reveló Huayán, visiblemente afectado.

Elena, en shock, respondió al teléfono, pero ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando el juez formuló la pregunta decisiva, ella prefirió salvar la vida de su prometido: miró a su alrededor y salió corriendo del auditorio, dejando a todos perplejos.

El video viral terminó con Elena escapando, pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador.

La novia corrió sin rumbo por las calles de Bagua hasta llegar al puente de la avenida Héroes del Cenepa. Fuentes cercanas a la familia de Huayán aseguraron que su intención era quitarse la vida. Prefería morir antes que ser la causa del asesinato de su amado.

Según el testimonio del novio, las amenazas provendrían de un hombre obsesionado con Elena, quien estaría vinculado a una peligrosa organización criminal. "Le noté el rostro rojo, me miraba con miedo. Luego supe que había recibido varios mensajes amenazándola", declaró Huayán.