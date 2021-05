LaLiga: Atlético de Madrid se corona campeón

El Atlético de Madrid se coronó campeón de la Liga Española este sábado, tras ganar de visita al Valladolid.

El equipo de la capital española llegó a la última jornada de La Liga con 83 puntos, dos más que el Real Madrid, su más cercano competidor; por lo que necesitaba ganar o empatar para asegurarse el título.

Al minuto 18, el Valladolid sorprendió al Atlético al emprender un contragolpe, luego de un fallido tiro de esquina del Atlético de Madrid, y Óscar Plano dominó el balón en la mitad de la cancha rival, se abrió pasó entre dos defensas y al ingresar al área rival remató para poner el 1-0.

El Atlético presionó al Valladolid, pero no pudo empatar en el primer tiempo. Al minuto 57, Ángel Correa recibió el balón fuera del área, dribló a dos rivales y puso el balón en uno de los rincones de la portería para el 1-1.

Al minuto 67, el Valladolid tuvo una desconcentración y perdió balón en la mitad de la cancha. Luis Suárez aprovechó este error y tomó la esférica desde el círculo central, avanzó hasta el área y al ingresar disparó con la pierna izquierda para poner arriba en el marcador al Atlético de Madrid 1-2.

El Real Madrid, que llegó a la última jornada como el único equipo que podía quitarle el campeonato al Atlético, remontó en los últimos segundos del partido ante el Villarreal y ganó 2-1, pero esa victoria no le alcanzó para llevarse la corona de La Liga.

Con la victoria, los dirigidos por "el Cholo" Simeone consiguieron el título 11 en la historia del equipo.