Masacre en Ucrania: encuentran 410 cadáveres de civiles en las calles

Cadáveres de 410 civiles hallados en sector cercano a Kiev, territorio retomado por Ucrania. Rusia, por su parte afirma que se trata de un montaje.

Las fuerzas ucranianas tomaron el control de las ciudades cercanas a la capital tras la retirada de Moscú y hallaron cadáveres en las calles y fosas comunes. Las imágenes que han circulado en medios de comunicación y redes sociales han conmocionado y horrorizado.

El presidente, Volodimir Zelensky, denunció el “completo desastre” que dejan atrás, las tropas rusas en su retirada. También se habla de minas colocadas en viviendas e incluso en los cadáveres. Sin embargo, Rusia afirma que las imágenes de civiles asesinados en Bucha son una fabricación de Ucrania.

El corresponsal de Ucrania para la Voz de América, Ostap Yarysh externó en su red social que : "El Ministerio de Defensa ruso dijo que las fotos y videos de fosas comunes y cuerpos de Bucha fueron "montaje" de Ucrania. Los medios rusos están promoviendo la narrativa de que esos civiles muertos en las calles eran “actores”.

Russian ministry of defense said that photos and videos of mass graves and bodies from Bucha were “staged” by #Ukraine. The Russian media are promoting the narrative that those dead civilians on the streets were “actors”. Disgusting. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 3, 2022

La fiscalía General de Ucrania cifró este domingo en 410 el número de cadáveres de civiles recuperados hasta ahora en los suburbios del norte de Kiev tras la retirada de las tropas rusa, la mayoría corresponden a hombres y muchos fueron atados.

“410 cuerpos de civiles asesinados han sido sacados hasta ahora del territorio de la región de Kiev”, anunció la fiscal general Iryna Venediktova en una publicación de Facebook, según informó la agencia Ukrinform.

“Los fiscales y otros especialistas han examinado por el momento 140 de ellos”, agregó; y explicó que los investigadores están cooperando con la población local en busca de testigos, víctimas y pruebas gráficas como fotos o videos.

Liberated Bucha near Kyiv. Horrible evidence of russian war crimes committed during the occupation of the city.

Never forget.

Never forgive.#BuchaMassacre#RussianWarCrimes pic.twitter.com/ec03jui5AH — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 3, 2022

EE.UU. dice que masacre es un puñetazo en el estómago

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el domingo que la visión de múltiples cuerpos civiles esparcidos por las calles de Bucha, en Ucrania, es "un puñetazo en el estómago".

"No puedes evitar ver estas imágenes como un puñetazo en el estómago", dijo Blinken a CNN un día después de que se difundieran horribles imágenes de Bucha, ciudad ucraniana recuperada de manos de las fuerzas rusas. "Esta será la realidad cotidiana mientras continúe la brutalidad de Rusia contra Ucrania", agregó.

"We can't become numb to this."



Secretary of State Antony Blinken responds to images of horror in Bucha outside Kyiv, Ukraine, where bodies of Ukrainian civilians littered the streets amid the destruction left by Russian forces. pic.twitter.com/kODcIkRRqQ — CNN (@CNN) April 3, 2022

Piden investigación

El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, exigió este domingo que se esclarezcan los "crímenes cometidos por el ejército ruso" en Bucha, cerca de Kiev, tomada por las fuerzas ucranianas y donde se descubrieron numerosos cadáveres.

"Debemos arrojar toda la luz sobre estos crímenes cometidos por el ejército ruso", dijo el canciller germano en un breve comunicado enviado por su servicio de prensa. "Los autores de estos crímenes y sus patrocinadores deben rendir cuentas", agregó, exigiendo en particular que las organizaciones internacionales tengan acceso a la región para "documentar estas atrocidades".

Los cuerpos de decenas de personas fueron encontrados en una fosa común en Bucha donde ya se habían descubierto muchos cadáveres, dijo el domingo el jefe de socorro local, quien guió por el sector a un equipo de la AFP.

Cientos de muertos ha sido encontrados en las calles de Bucha. (Foto: Twitter)

Now you see one of the mass graves in Bucha. It is near the local church.



With the money that countries pay for Russian gas, Russia is killing civilians in Ukraine. This is #GenocideOfUkrainians and #BuchaMassacre#WARINUKRAINE #StopPutin #stopbuyingrussianoil pic.twitter.com/ETbmGxDmM1 — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) April 3, 2022