Más de Q 2 millones en plantaciones de marihuana fueron erradicadas

En total fueron 5,110 plantas de marihuana erradicadas por la Policía Nacional Civil (PNC)
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En el municipio de Momostenango, Totonicapán, fueron halladas 5 mil 110 plantaciones de marihuana luego de un operativo de seguridad por parte de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).
El Ministerio de Gobernación informo que estos ilícitos están valorados por al menos Q 2 millones 555 mil, las cuales fueron erradicadas por los agentes policiacos.
OTRO HALLAZGO
En Las Cruces, Petén, la PNC informó que se ubicaron 87,800 matas de marihuana en un área montañosa del sector.
Las plantaciones estaban en fase de aprovechamiento y fueron evaluadas en al menos Q 43 mil 900.
El Ejército de Guatemala, en conjunto con la PNC, incineró y erradicó los ilícitos localizados en este municipio.
Ambos investigaciones, para localizar a los responsables de dichas plantaciones, siguen en curso por las autoridades.