Guatemalteco Alejandro Griffin-Díaz gana competencia barista en Londres

-

El guatemalteco Alejandro Griffin-Díaz es ganador del "London Coffee Masters 2026" del "London Coffee Festival", que destaca a los mejores baristas del mundo.

El barista nacional ganó la categoría "Coffee Master 2026" en un empate con con Sharon Ip en un evento del 14 al 17 de mayo.

Foto: Redes sociales.

Alejandro Griffin-Díaz

Guatemala ha sonado en el "New York Coffee Masters" y en el "London Coffee Masters", en el Campeonato de Arte Latte de Boston y el Campeonato Nacional de Cold Brew de Estados Unidos. También fue galardonado con el primer lugar en la "GreatEast Cup 2025".

Antes de viajar a Nueva York donde reside en la actualidad, aprendió en Guatemala al laborar en una finca de café. Pronto su deseo de llegar lejos lo llevó a aprender el arte barista.

Foto: Oficial.

Acerca del London Coffee Festival

Se trata un evento de café y hostelería considerado como uno de los más importantes del mundo. Celebra la vibrante escena del café de especialidad y las subculturas creativas. Al evento llegan más de 22 mil visitantes.

Este es el encuentro de más de 275 marcas de café artesanal y productos gourmet, ofreciendo catas, demostraciones en vivo de baristas de renombre internacional, talleres interactivos, comida callejera, cócteles, música, arte y mucho más, así como experiencias inmersivas como Latte Art Live, The Roasters Village, Brew School, The Lab y clases magistrales de coctelería.

Barista Coffe Masters™

Es la competencia que reúne a los mejores, la máxima celebración de la cultura del café en el Reino Unido y una visita obligada para cualquier apasionado del café.