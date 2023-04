Rescatan a un aventurero español en plena selva guatemalteca (video)

El español Agustín Ostos tuvo que ser rescatado mientras recorría la selva guatemalteca luego de que la moto en la que viaja se averiara. El famoso compartió su temeraria experiencia.

Oslos es un aventurero que recorre América Latina en motocicleta y lo documenta en una serie de videos llamados "La vuelta al mundo en moto", en su canal de Youtube llamado "Soy Tribu". En pleno suelo guatemalteco pasó por muchas experiencias, entre ellas perderse en las inhóspitas montañas.

(Foto: Oficial)

"Sin agua, sin señal y sin fuerzas, cuando comencé el proyecto 'Soy Tribu' una parte de mí sabía que en algún momento podría pasar lo que me pasó en la selva de Guatemala", escribió para describir el acontecimiento ocurrido en un área cercana a San Miguel Pochuta, Chimaltenango en medio de la nada.

"Tras varias caídas a lo largo del día me quedé atrancado en un mal lugar y tuve que hacer algo que nunca antes había hecho: tuve que solicitar un rescate de emergencia SOS", afirmó.

El español voló su dron dónde se quedó atascado con el fin de buscar signos de alguna población en los alrededores, sin embargo lo rodeaba una gran extensión de bosque, mientras esto ocurría explicaba que el nombre del país se originaba del idioma náhuatl que significaba 'lugar de muchos árboles' y que la mayor parte del territorio constaba de bosque primario. "Ninguno de los 19 millones de habitantes de la población estaba por aquí, lo único que veía eran kilómetros y kilómetros de selva", dijo.

El medio de transporte de Oslos se topaba con las piedras de un complicado camino de terracería que no le dejaba avanzar, al final el hombre y la máquina fueron derrotados por la naturaleza y a pesar de que con el dron pudo detectar una finca cercana, estaba abandonada, por ello el camino no había sido despejado.

"Me quedan unos dos vasos de agua, tengo dos quesos, pan duro y eso es todo lo que tengo. no me puedo comer el queso porque me va a dar una sed tremenda", dijo mientras afirmó que activó la alerta satelital SOS para alertar a los servicios de emergencia que lo ayudaran.

(Foto: Oficial)

Agustín tuvo que acampar en el lugar mientras esperaba por la ayuda, hasta que escuchó: "Policía de Guatemala ¡buenas noches! andamos buscáaaandolo, ¡ya se nos quebró la patrulla!, hay mucho tigre, mucho animal salvaje, hay leones, culebra barba amarilla, aquí es peligroso", expresó un agente de la PNC al acercarse a la tienda de campaña que armó.

"Solo vamos a ver cómo le damos vuelta a la patrulla porque ya no pudimos pasar, hay un gran barranco ¿Cómo le hizo?, aquí es peligroso, peor ahorita, hay cazadores de animales por la luna llena", explicó el elemento.

(Foto: Soy502)

Los agentes le dieron al visitante un refrigerio y uno de ellos le dijo que era seguidor de su proyecto: "mucho gusto, ojalá nos hubiésemos conocido en otras circunstancias", le dijo el extranjero. "Me van a llevar a comisaría y me van a escoltar los 30 kilómetros que me separan del asfalto", contó.

Al final la policía se llevó el equipaje en la patrulla y así quitó peso para que la motocicleta pudiera avanzar. Al día siguiente, el español se juntó con sus rescatistas y los invitó a comer como una forma de agradecimiento, también mostró, cómo logró con ayuda, salir del peligroso camino del cual se cayó varias veces.

(Foto: Oficial)

"Ellos son los tres agentes de la PNC de Guatemala que me rescataron de noche tras quedarme atascado en una zona de jaguares y activar el SOS de emergencia. Gracias a ellos pude salir de aquella fatídica ruta, no sin antes caerme casi veinte veces más, pues el camino estaba abandonado y destrozado por las lluvias. Sin duda, mi mejor experiencia con la policía en seis años de viaje. ¡Gracias de corazón! Fuisteis un gran y verdadero ejemplo", escribió junto al material.

(Foto: Oficilal(

Al final el famoso conversó con la administradora de un hotel que le contó que esa área era peligrosa pues ocurrían actos delictivos como violaciones, asaltos y asesinatos.

