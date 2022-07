El avión que se estrelló en Grecia transportaba gran cantidad de armas

Los primeros informes oficiales revelan que el avión que se estrelló en Grecia era ucraniano y transportaba armas, aunque aún se desconocen las causas del accidente.

Los ocho tripulantes de un avión de carga ucraniano que se estrelló el sábado cerca de la ciudad griega de Kavala murieron en el siniestro, anunció este domingo el ministro de Defensa serbio.

El avión, un Antonov 12 propiedad de la compañía ucraniana Meridian LTD, transportaba alrededor de 11 toneladas de armas (incluyendo minas de mortero) hacia Bangladés cuando se estrelló el sábado por la noche, indicó Nebojsa Stefanovic.

"Lastimosamente, según la información que recibimos, los ocho miembros de la tripulación murieron en el accidente", dijo Stefanovic en una rueda de prensa. Por su parte, Denys Bohdanovytch, director general de Meridian, dijo a la emisora alemana Deutsche Welle que toda la tripulación era ucraniana.

Oficiales de Biochemic War camino a los escombros del lugar del accidente del avión de carga Antonov An-12 a pocos kilómetros de la ciudad de Kavala en Grecia. (Foto: AFP)

El avión despegó del aeropuerto de Nis (sur de Serbia) el sábado hacia las 20:40 hora local. Abordo llevaba armas de la compañía serbia Valir, según asegura Stefanovic. El piloto solicitó permiso para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto griego de Kavala, pero no consiguió aterrizar a tiempo.

Los servicios de rescate griegos utilizaban el domingo un dron para sobrevolar los restos del avión, debido al peligro de la carga. Mientras que el cónsul ucraniano, Vadim Sabluk, se dirigió al lugar del accidente este domingo.

La agencia de noticias griega dijo que había facilitado a las autoridades la identidad de los ocho tripulantes y confirmó que el avión se dirigía a Bangladés. El ministro de Defensa serbio dijo que se trataba de una transacción acordada con el ministerio de Defensa de Bangladés "respetando las reglas internacionales". Algunos medios de comunicación dijeron que el avión llevaba supuestamente armas a Ucrania, lo que es completamente falso", aseguró.

Gases tóxicos

Está previsto que una unidad especial peine la zona, informó el domingo, el ministerio de Protección Civil en un comunicado.

"Miembros del servicio de bomberos con equipos especiales e instrumentos de medición se acercaron al punto de impacto de la aeronave y examinaron de cerca el fuselaje y otras partes esparcidas", dijo a la prensa el domingo Marios Apostolidis, del cuerpo griego de bomberos.

El avión se estrelló el sábado por la noche cerca de la ciudad de Kavala. Testigos dijeron haber visto el avión en llamas y escuchado explosiones. Un vecino, Giorgos Archontopoulos, dijo a la televisión pública ERT que supo que algo iba mal cuando escuchó el ruido que hacía la aeronave.

"A las 22:45 horas (hora local) me sorprendió el ruido del motor", relató, "salí y vi el motor en llamas". Las autoridades pidieron a las personas que viven en un radio de dos kilómetros del lugar del accidente que permanecieran en sus casas y llevaran mascarillas.

Dos bomberos fueron trasladados al hospital a primera hora del domingo con dificultades para respirar debido a los gases tóxicos. La agencia de noticias griega dijo que habrá una investigación sobre las causas del accidente.