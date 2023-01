Captan a Bad Bunny de incógnito en concierto de Harry Styles

El puertorriqueño apareció con el rostro cubierto en un concierto, donde disfrutó del recital del cantante británico.

Bad Bunny fue captado durante el concierto que ofreció Harry Styles en el Kia Forum de California.

Quienes pudieron identificarlo, a pesar que iba encubierto, lograron notar a un Benito muy emocionado por el concierto, como uno admirador más de Styles.

A través de redes sociales se difundieron los videos en los que se vio al también cantante popular muy emocionado, al punto que le hizo un corazón con las manos y le mandó un beso desde su butaca a la estrella musical.

bad bunny yendo al concierto de harry, bien... pERO BAD BUNNY HACIÉNDOLE UN CORAZÓN A HARRY ?!!??? THIS IS MY MULTIVERSE OF MADNESS pic.twitter.com/7xULRozUbh — val lvs shawn; inactiva no unf (@thinklouisdidit) January 28, 2023

Esta es la primera vez que se deja ver Bad Bunny en un evento masivo, y aunque intentó ocultarse su actitud fue la que lo delató.