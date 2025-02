Banco G&T Continental anuncia la cuarta edición del Festival de Asado

-

Con el respaldo de Banco G&T Continental, se anunció la cuarta edición del Festival de Asado 2025, el cual es organizado por la Sociedad del Asado.

El evento gastronómico se celebrará el sábado 29 de marzo en el Zoológico La Aurora, a partir de las 10:00 de la mañana. Para participar, los guatemaltecos pueden adquirir sus entradas en https://www.todoticket.com/festival-del-asado-4ta-edicion y disfrutar de cuatro experiencias distintas:

VIP , con un costo de Q500

, con un costo de Q500 Juvenil VIP Q200

Q200 General Q350

Q350 Juvenil General Q150

Al comprar con tarjetas GTC de Crédito y Débito los clientes gozaran de un 15% de descuento. Todas las categorías ofrecen la experiencia All You Can Eat y se diferencian por los menús y amenidades a los que tendrán acceso. Es importante recalcar que no se venderán entradas el día del evento.

“ Nos sentimos orgullosos de nuevamente ser patrocinadores del Festival del Asado, en donde nuestros clientes disfrutarán de beneficios exclusivos. ” Anthony Castillo , gerente de Medios de Pago.

Los asistentes degustarán las preparaciones de parrilleros internacionales, provenientes de Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia y Argentina, quienes trabajarán de la mano del equipo de la Sociedad del Asado para ofrecer una experiencia inolvidable.

Para amenizar el evento, los guatemaltecos disfrutarán de música en vivo con bandas como Jonas Delta, Capitán Eléctrico, One Man Band y Simplemente Rosita. Además, tendrán la oportunidad de participar en los talleres parrilleros en los que podrán enriquecer su conocimiento culinario.