Con Santis, Lom y Rubín: la alineación de Guatemala para enfrentar a Canadá

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Guatemala saldrá con Oscar Santis, Rubio Rubín y Darwin Lom en el ataque para enfrentar hoy a las 8:00 de la noche a Canadá, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Las posibilidades para Guatemala de avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones pasan por sacar un buen resultado como local en El Trébol.

Así lo entiende también Luis Fernando Tena, quien no guardó ninguna pieza clave en ataque y saldrá con Óscar Santis, Rubio Rubín y Darwin Lom desde el pitazo inicial.

La portería será resguardada por Nicholas Hagen, tal y como lo confirmó un día antes el técnico mexicano.

Nicholas Hagen le ganó el puesto a sus compañeros Navarro y Morán. (Foto: FFG)

En la defensa no habrá sorpresas: Nicolás Samayoa y Allen Yanes saltarán como centrales, mientras que Aaron Herrera y José el "Caballo" Morales completarán la línea de cuatro como laterales.

Donde el profesor Tena sí tuvo que mover sus piezas fue en el mediocampo, sobre todo por la ausencia de Jorge Aparicio por lesión, y Jonathan Franco por suspensión tras los altercados del último juego ante Surinam.

El "Chucho" López jugará junto a "Chema" Rosales en el mediocampo. (Foto: FFG)

Ante esto, el técnico mexicano se decantó por Jesús "Chucho" López para acompañar a José "Chema" Rosales en la contención. Rudy Muñoz jugará por la banda izquierda en lugar de Jehú Fajardo (acumulación de amarillas) y Óscar Santis lo hará por la derecha.

Al igual que en la pasada fecha FIFA, Tena aprovechará el buen momento de Rubio Rubín y Darwin Lom para completar su once inicial con la doble punta de ataque.