Ministerio Público se pronuncia ante medidas de EEUU contra estructuras criminales

El Ministerio Público respalda las medidas anunciadas por Estados Unidos contra estas estructuras criminales. El narcotráfico y sus redes de financiamiento y protección deben enfrentarse con firmeza, coordinación y cooperación internacional. Reafirmamos nuestro compromiso de investigar y perseguir penalmente a quienes integran, financian o facilitan estas estructuras. Proteger a la población y combatir la penetración del crimen organizado en las instituciones exige actuar sin distinciones ni privilegios, con estricto apego a la ley. La cooperación entre Guatemala y Estados Unidos debe traducirse en acciones que contribuyan a desarticular las redes criminales. Desde nuestras competencias, reiteramos la disposición de fortalecer ese esfuerzo conjunto en beneficio de la seguridad y la justicia para ambos países.