Ministerio Público se pronuncia ante medidas de EEUU contra estructuras criminales

Estados Unidos designó a las bandas guatemaltecas Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza como grupos terroristas, a causa de sus acciones violentas y sus vínculos con los cárteles de la droga mexicanos, anunció este viernes el Departamento de Estado.
EN CONTEXTO: EE. UU. designa a los Lorenzanas, Huistas y Mendoza como grupos terroristas
Luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos diera a conocer que tomaría acciones contra bandas criminales que operan en Guatemala, tales como Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza.
Mientras, el Ministerio Público dio a conocer que respalda las medidas anunciadas por Estados Unidos contra estas estructuras ya que el narcotráfico y sus redes de financiamiento y protección deben enfrentarse con firmeza, coordinación y cooperación internacional.
"Reafirmamos nuestro compromiso de investigar y perseguir penalmente a quienes integran, financian o facilitan estas estructuras. Proteger a la población y combatir la penetración del crimen organizado en las instituciones exige actuar sin distinciones ni privilegios, con estricto apego a la ley." indicaron por medio de redes sociales en respuesta al anuncio del Departamento de Estado.
Asimismo, aseguraron que la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos deberá traducirse en acciones que contribuyan a desarticular las redes criminales.