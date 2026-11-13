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Ministerio Público se pronuncia ante medidas de EEUU contra estructuras criminales

  • Por Reychel Méndez
13 de noviembre de 2026, 17:24
El MP aseguró que la cooperación entre ambos países deberá permitir la desarticulación de estructuras criminales.&nbsp; (Foto: Archivo/Soy502)

El MP aseguró que la cooperación entre ambos países deberá permitir la desarticulación de estructuras criminales.  (Foto: Archivo/Soy502)

Estados Unidos designó a las bandas guatemaltecas Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza como grupos terroristas, a causa de sus acciones violentas y sus vínculos con los cárteles de la droga mexicanos, anunció este viernes el Departamento de Estado.

EN CONTEXTO: EE. UU. designa a los Lorenzanas, Huistas y Mendoza como grupos terroristas

Luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos diera a conocer que tomaría acciones contra bandas criminales que operan en Guatemala, tales como Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza.

Mientras, el Ministerio Público dio a conocer que respalda las medidas anunciadas por Estados Unidos contra estas estructuras ya que el narcotráfico y sus redes de financiamiento y protección deben enfrentarse con firmeza, coordinación y cooperación internacional.

"Reafirmamos nuestro compromiso de investigar y perseguir penalmente a quienes integran, financian o facilitan estas estructuras. Proteger a la población y combatir la penetración del crimen organizado en las instituciones exige actuar sin distinciones ni privilegios, con estricto apego a la ley." indicaron por medio de redes sociales en respuesta al anuncio del Departamento de Estado.

Asimismo, aseguraron que la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos deberá traducirse en acciones que contribuyan a desarticular las redes criminales.

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