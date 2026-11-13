La razón por la que Estados Unidos canceló los vuelos aéreos

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos señaló que la información disponible apunta a un problema en las telecomunicaciones y no a una amenaza contra Estados Unidos
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Este viernes 13 de noviembre se registró una suspensión nacional de despegues para vuelos, citando un problema de comunicaciones que afecta a las torres de control de tráfico aéreo en Estados Unidos.
Ante estas circunstancias, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que la información disponible apunta a un problema en las telecomunicaciones y no a una amenaza contra el país.
Además, durante una entrevista para FoxNews, se le preguntó si dicho error estaba relacionado con IA a lo que los investigadores no descartan nada.
"Vamos a descubrir qué pasó. Y cuando lo hagamos, tomaremos las acciones apropiadas para asegurarnos de que no vuelva a suceder." expresó Mullin.
La orden desencadenó de inmediato caos y confusión entre los viajeros, con los paneles de salidas en muchos aeropuertos mostrando que los vuelos operaban con normalidad, incluso cuando los pasajeros no podían abordar.