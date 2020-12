El Barcelona consiguió un sufrido empate contra el Eibar en el último partido del 2020. El cuadro culé que sigue sin llegar a la zona de clasificación a Champions en la tabla de posiciones.

En un partido sin ideas, el cuadro catalán sufrió para conseguir el empate, luego de que el cuadro visitante anotó un gol durante el segundo tiempo luego de un robo de balón a Ronald Araújo, quien cometió un terrible descuido en la zona defensiva.

Durante el primer tiempo, el Barcelona también falló un penal a los 7 minutos de haber iniciado el encuentro. Luego, tras una revisión del VAR, el árbitro anuló un gol al danés Martin Braithwaite.

Qu’on couvre d’or le frérot Araujo pic.twitter.com/5syAH8KrpX — #MassLive ROI (@Mas93140) December 29, 2020

El equipo local consiguió el empate en los pies de Dembélé quien ingresó de cambio por Antoine Griezmann.

Con este resultado, el Barcelona se queda en la sexta posición con 25 puntos, muy por debajo del Real Madrid y el Atlético de Madrid que están en los primeros lugares.