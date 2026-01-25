Barcelona cumple en el Camp Nou ante el Oviedo y recupera el liderato

-

El Barcelona evitó cualquier sorpresa y consiguió un triunfo lógico 3-0 este domingo en el Camp Nou ante el colista Real Oviedo, gracias al cual se mantiene al frente de La Liga tras la jornada 21.

Un espectacular tanto de volea de Lamine Yamal, en un remate acrobático a centro de Dani Olmo, puso el tercero y definitivo, en el minuto 73.

Antes, Olmo había abierto el marcador en el 52, con un potente derechazo y cinco minutos después Raphinha, luego de robar un balón, se encontró en un cara a cara para batir a Aarón Escandell con un "globito" para dar tranquilidad.

¡LA PRIMERA DEL AÑO EN EL SPOTIFY CAMP NOU! pic.twitter.com/WekMI5ahKz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 25, 2026

Esos tantos en la segunda mitad evitaron cualquier sorpresa en un Camp Nou que había terminado preocupado la primera mitad, en la que no hubo goles, pero donde el Oviedo mostró incluso una mejor imagen, sin destacar tanto.

Los catalanes habían visto cómo el Real Madrid, que ganó 2-0 en casa del Villarreal el sábado, le había desplazado de la primera plaza provisionalmente, pero la victoria azulgrana de este domingo vuelve a ponerles un punto por encima de su gran rival de la capital.

Con la misión cumplida en esta jornada, el Barcelona puede empezar ahora a pensar en el importante partido del miércoles ante el Copenhague en la octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League.