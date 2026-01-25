Alberto González y Viviana Aroche alzan la gloria en la Max Tott

Con nuevo recorrido incluido, la famosa carrera Max Tott llenó de color y deportividad las calles de la Ciudad de Guatemala, para celebrar su edición número 88, en la que dos viejos conocidos se quedaron con los primeros puestos tanto en la rama masculina como en la femenina.
Saliendo desde el Cerrito del Carmen, los competidores de la categoría élite tuvieron un pequeño error en los primeros kilómetros, al cruzar hacia el lado equivocado unos metros después de la salida, pero corrigieron rápido el trayecto una cuadra después para retomar el rumbo establecido.
Esto afectó en los tiempos de llegada, pero no en el espectáculo competitivo. Rápido, José González intentó atacar para sacar ventaja, pero a la altura del ascenso por el Bulevar Austríaco, Alberto González empezó a atacar.
Desde Cayalá, hasta el Bulevar Vista Hermosa, solo William Julajuj le pudo aguantar el paso, pero González terminó entrando en soledad a la meta ubicada en el Campo Marte, tras una hora, seis minutos y 41 segundos. Julajuj fue segundo y Miguel Chay tercero.
En la rama femenina, Sandra Raxón y Viviana Aroche protagonizaron una pelea digna de película, que se decidió en el último kilómetro y medio de competencia.
Raxón llevaba la delantera hasta ese momento, pero Aroche remató mejor y se quedó con su tercera corona consecutiva de la denominada Carrera de los Barrios. Heidy Villegas completó el podio.
Fue una verdadera fiesta, pues más de 4 mil amantes del atletismo se apuntaron para completar esta media maratón, que recorrió buena parte de la capital guatemalteca.