¡Eran recién casados! La mujer que habría asesinado a su esposo

La mujer dijo que todo se trató de un accidente doméstico, pero investigaciones dicen lo contrario.
OTRAS NOTICIAS: ¡Alivio para tu bolsillo! Reportan baja en los precios de la gasolina
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Gladis "N", de 40 años, por parte de Interpol.
La mujer fue capturada al momento de ser deportada de los Estados Unidos, por el delito de parricidio (homicidio de un familiar cercano) y obstaculización a la acción penal en forma continuada.
El caso
De acuerdo con las investigaciones, en 2017, la capturada se habría casado con un hombre musulmán, de 37 años, quien murió por un aparente accidente doméstico.
El hecho ocurrió el 9 de septiembre de ese año, en una vivienda ubicada en Malacatán, San Marcos.
Según las declaraciones de la acusada, su esposo cortaba las ramas de unos árboles cuando cayó de las alturas y al golpearse la cabeza murió.
Sin embargo, familiares de la víctima se sorprendieron al notar que poseía impactos de bala, dejando en duda el testimonio de la esposa.
El Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) informaron que la mujer capturada habría intervenido debido a la religión del hombre y que el certificado médico fue emitido "a conveniencia".