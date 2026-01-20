Barcelona quiere recuperar la puntería ante el Slavia Praga

-

Herido por la derrota ante la Real Sociedad (2-1) el domingo, el FC Barcelona intentará corregir su falta de puntería en la cancha del Slavia de Praga este miércoles (2:00 p.m. en vivo por ESPN) en Champions y seguir su lucha por meterse en el Top-8.

Los pupilos de Hansi Flick, que lideran LaLiga con un punto de diferencia con el Real Madrid, se toparon el domingo en Anoeta cinco veces con el palo: Dani Olmo, en dos ocasiones, Koundé, Lewandowski y Rashford, estrellaron sus remates en la madera, lo que pudo cambiar el signo del partido.

Todo ello, sumado a los tres tantos anulados por el VAR y a la meritoria actuación del arquero vasco Álex Remiro, provocó el tercer tropiezo del Barsa y el final de una racha de once victorias seguidas en LaLiga.

Sin el 10

En Praga, el Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal, que jugó uno de sus mejores partidos del curso ante la Real Sociedad, sancionado por acumulación de tarjetas.

Tampoco estarán Ferran, que estará unos diez días de baja por problemas en los isquiotibiales, ni Cancelo, que no está inscrito en esta fase de la competición.

Tampoco formará parte de la convocatoria el guardameta Ter Stegen, que ha recibido permiso del club azulgrana para cerrar los últimos trámites de su cesión al Girona hasta final del curso, según la prensa.

Sin embargo, para el duelo en la capital checa, Flick recupera a su talismán: Raphinha. El brasileño, que no viajó a San Sebastián por un golpe en la pierna derecha, se entrenó con el grupo y está listo para liderar el ataque.