Barcelona quiere repetir la dosis y tumbar al Newcastle

El Barcelona confía en el buen momento de forma de sus estrellas Lamine Yamal y Pedri para superar la eliminatoria de octavos de Champions contra Newcastle y seguir avanzando en el camino hacia la conquista de un título europeo que no levanta desde 2015.

Ambos fueron protagonistas en el trabajado triunfo azulgrana por 1-0 en San Mamés el sábado, que permite al Barsa seguir líder de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

El centrocampista canario asistió a Yamal y éste logró el único tanto del partido con un zurdazo colocado a la escuadra de Unai Simón.

Una semana antes, frente al Villarreal, Yamal logró el primer triplete de su carrera a los 18 años y 230 días, un año antes de que consiguiera su primer hat trick un tal Lionel Messi, con quien es comparado frecuentemente.

Es ya la temporada más prolífica de Yamal, que suma 14 goles en LaLiga, tres en Champions y dos en la Copa del Rey, además de repartir 15 asistencias en 36 partidos disputados esta temporada.

Mermados

El Barsa ha encajado al menos un gol en todos los partidos esta temporada en Champions y contra el Newcastle no estarán los dos laterales habituales, Alejandro Balde y Jules Koundé, ambos lesionados.

Si el equipo catalán es uno de los favoritos para ganar la presente edición de la Champions, su rival Newcastle parece ir a menos, sobre todo en la Premier League, donde está en tierra de nadie, 12º con 39 puntos y el sábado fue eliminado por el Manchester City de la FA Cup.

En el playoff de acceso a los octavos de Champions superó sin problemas al Qarabag (9-3 en el total de la eliminatoria), pero ahora se cruza con un rival de mucha mayor categoría.