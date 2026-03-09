Capturan a un hombre señalado de talar al menos seis árboles de manera ilegal

Las autoridades sorprendieron al ahora capturado minutos después de presuntamente talar los árboles.
Lázaro C. fue capturado por las autoridades debido a su posible participación en el delito de tala ilegal de árboles, en un inmueble ubicado en La Libertad, Petén.
Este hombre fue sorprendido cuando presuntamente había taladado al menos seis árboles de diferentes especies, sin contar con la autorización correspondiente, indicó el Ministerio Público (MP).
Por lo tanto, se procedió con la aprehensión con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC). Además, se localizó una motosierra con la que presuntamente habría realizado la talación.
En las diligencias participó el personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, División de Protección a la Naturaleza e Instituto Nacional de Bosques, quienes realizaron las verificaciones e inspecciones respectivas en el lugar.