Hansi Flick: "Es una de las semanas más importantes para el club"

En la víspera del duelo de ida de los octavos de final de la Champions frente al Newcastle en St. James' Park, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, quiso dejar al margen el debate electoral que rodea al club de cara a las elecciones previstas para el 15 de marzo. Para el entrenador alemán, el foco del equipo debe estar exclusivamente en el aspecto deportivo, ya que considera que atraviesan "una de las semanas más importantes de la temporada".

Durante su comparecencia ante los medios, Flick dejó claro que su prioridad absoluta es el encuentro europeo. "Solo me centro en el partido. Estamos en un buen hotel, con buena atmósfera y venimos de Bilbao directamente. Seguro que tras el partido no me preguntaréis por eso", comentó desde la sala de prensa del estadio inglés.

El entrenador respondió de esta manera cuando se le preguntó por su futuro en el club si el actual presidente, Joan Laporta, o el director deportivo Anderson Luis de Souza, conocido como Deco, no siguieran en sus cargos tras las elecciones. Flick insistió en que el proyecto actual del equipo está pensado "para el futuro", con la intención de que "todo funcione", aunque recalcó que no es el momento adecuado para especular y que toda la atención debe dirigirse al compromiso del martes.

Flick: "Contra el Newcastle no será fácil. Todos los equipos en la Champions quieren mostrar su mejor nivel. Es un equipo de transiciones rápidas, muy peligroso, y deberemos gestionarlo correctamente" pic.twitter.com/8PNeuiiwWg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 9, 2026

En otro momento de la rueda de prensa, el técnico confirmó que recientemente habló con su antecesor en el banquillo azulgrana, Xavi Hernández. Explicó que mantienen "buena relación", aunque prefirió no dar detalles sobre la charla, calificándola como "algo privado". Tampoco quiso pronunciarse sobre el momento en que Xavi decidió conceder una entrevista para explicar su salida del club.

Respecto al rival, Flick valoró muy positivamente el nivel del fútbol inglés. A su juicio, la Premier League es "la mejor liga del mundo", en gran parte por el potencial económico de sus clubes. Además, advirtió del peligro que representa el Newcastle, al que considera "muy peligroso" debido a la velocidad de sus transiciones ofensivas. Aun así, recordó que el Barcelona también cuenta con sus propias fortalezas y que el equipo debe mantenerse fiel a su "propia filosofía" sobre el campo.